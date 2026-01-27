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ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Σταύρος Καραγρηγορίου
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17:34 - 27 Ιαν 2026

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Σταύρος Καραγρηγορίου

Reporter.gr Newsroom
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Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοινώνει την ένταξη του κ. Σταύρου Καραγρηγορίου στη διοικητική της ομάδα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας.

Ο κ. Καραγρηγορίου είναι στέλεχος με μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή στον ασφαλιστικό κλάδο και στον ευρύτερο τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης, έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στον στρατηγικό σχεδιασμό, την επιχειρησιακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας των εταιριών στις οποίες έχει υπηρετήσει.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, κ. Κώστας Μπερτσιάς, δήλωσε:

«Η ανάληψη των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή από τον κ. Καραγρηγορίου ενισχύει ουσιαστικά τη διοικητική δομή της Εταιρίας. Η εμπειρία, η επιστημονική του κατάρτιση και η διοικητική του επάρκεια αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της ΜΙΝΕΤΤΑ και στη διαρκή ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

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