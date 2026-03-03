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Η Wonderful στο Athens Insurance Forum: Ο ασφαλιστικός κλάδος περνά στην εποχή του Agentic AI
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18:03 - 03 Μαρ 2026

Η Wonderful στο Athens Insurance Forum: Ο ασφαλιστικός κλάδος περνά στην εποχή του Agentic AI

Reporter.gr Newsroom
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Τις δομικές αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης ανέλυσε στο Athens Insurance Forum, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, η κυρία Ίλια Τζωρτζοπούλου, General Manager GR, CY, MT, BG της Wonderful, εταιρείας ανάπτυξης επιχειρηματικών AI agent. 

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι η αποσπασματική αξιοποίηση εργαλείων, αλλά η ενσωμάτωσή τους στον πυρήνα της παραγωγικής διαδικασίας», τόνισε η κυρία Τζωρτζοπούλου αναδεικνύοντας τον ρόλο της Wonderful, στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των εταιρειών που εφαρμόζουν πιλοτικά τα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης με αυτές που τα ενσωματώνουν στη δραστηριότητά τους.

«Στη Wonderful αξιοποιούμε διαθέσιμα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση της έκθεσης κινδύνου και τη χαρτογράφηση επιχειρησιακών προκλήσεων, υποστηρίζοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες στη μετάβασή τους από πιλοτικές και δοκιμαστικές εφαρμογές, σε πλήρη λειτουργία. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών, ακόμη και σε τομείς που είναι τεχνικά απαιτητικοί, αναπτύσσοντας agentic συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης με δυνατότητες φωνητικής και γραπτής αλληλεπίδρασης, τα οποία παρέχουν τεκμηριωμένες και αξιόπιστες απαντήσεις σε κάθε ερώτημα του χρήστη», υπογράμμισε.

Στο πάνελ η που συμμετείχε η κυρία Τζωρτζοπούλου με θέμα «Το ασφαλιστικό μοντέλο με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη: Επαναπροσδιορίζοντας το κόστος, το ρίσκο και την εμπιστοσύνη του πελάτη», ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των πελατών σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε ότι, παρά τη σταδιακή ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε επιμέρους λειτουργίες, η μαζική αξιοποίησή τους σε τομείς όπως το underwriting, η διανομή και η διαχείριση ζημιών παραμένει περιορισμένη. Παρουσιάστηκαν, ωστόσο, παραδείγματα εφαρμογών που ήδη επιταχύνουν σημαντικές διαδικασίες, βελτιώνουν τη διαχείριση δεδομένων και αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη, ιδίως μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων εξυπηρέτησης και ανάλυσης συμπεριφοράς.

Ακόμη, αναδείχθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής των ασφαλιστικών οργανισμών, με ανάπτυξη σύγχρονων data models που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο γύρω από τα βασικά συστήματα λειτουργίας, καθώς και στη στοχευμένη ιεράρχηση των τομέων που απαιτούν ψηφιακή αναβάθμιση.

Η Wonderful διαθέτει πελατολόγιο σε περισσότερες από 20 χώρες και έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν, να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν τους AI agents, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση πελατών και εξορθολογίζουν τις ροές εργασίας τόσο στα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών όσο και στις διοικητικές υπηρεσίες μιας επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της παρουσίας στον ασφαλιστικό κλάδο, η εταιρεία συμμετείχε ως χορηγός στο Athens Insurance Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στο συνέδριο που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προσαρμοστικές στρατηγικές και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ασφαλιστικής αγοράς απέναντι στους νέους κινδύνους.

Με τη συμμετοχή της στο Athens Insurance Forum, η Wonderful επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση να συμβάλλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ασφαλιστικού κλάδου, μετατρέποντας την Τεχνητή Νοημοσύνη από υποστηρικτικό εργαλείο σε λειτουργικό πυλώνα ανάπτυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 18:05
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