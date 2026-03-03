Ερντογάν: Εντείνουμε τις πρωτοβουλίες για τερματισμό της σύγκρουσης που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως ανέφερε, ξέσπασε έπειτα από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Σε τηλεοπτική του τοποθέτηση, υποστήριξε ότι τόσο τα πλήγματα κατά του Ιράν όσο και οι επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον κρατών του Κόλπου έχουν επιτείνει την αστάθεια στην περιοχή. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα επιδιώκει την αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου, καταβάλλοντας «έντονες προσπάθειες» ώστε οι διαφορές να επιλυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε επαφές με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, είχε συνομιλία με τη Βρετανίδα ομόλογό του Ιβέτ Κούπερ, με αντικείμενο το τρέχον περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε λεπτομερή αξιολόγηση των διπλωματικών κινήσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών και στην αποκατάσταση της σταθερότητας.

Ο Φιντάν συζήτησε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς και με τον Νεχίρβαν Μπαρζανί, πρόεδρο της Αυτόνομης Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times of Israel.

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