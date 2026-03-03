ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ερντογάν: Εντείνουμε τις πρωτοβουλίες για τερματισμό της σύγκρουσης που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
17:53 - 03 Μαρ 2026

Ερντογάν: Εντείνουμε τις πρωτοβουλίες για τερματισμό της σύγκρουσης που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως ανέφερε, ξέσπασε έπειτα από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.      

Σε τηλεοπτική του τοποθέτηση, υποστήριξε ότι τόσο τα πλήγματα κατά του Ιράν όσο και οι επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον κρατών του Κόλπου έχουν επιτείνει την αστάθεια στην περιοχή. Όπως σημείωσε, η Άγκυρα επιδιώκει την αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου, καταβάλλοντας «έντονες προσπάθειες» ώστε οι διαφορές να επιλυθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtcnhnswbh5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε επαφές με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, είχε συνομιλία με τη Βρετανίδα ομόλογό του Ιβέτ Κούπερ, με αντικείμενο το τρέχον περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε λεπτομερή αξιολόγηση των διπλωματικών κινήσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών και στην αποκατάσταση της σταθερότητας.

Ο Φιντάν συζήτησε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς και με τον Νεχίρβαν Μπαρζανί, πρόεδρο της Αυτόνομης Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times of Israel.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtcr3lwxsvl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 20:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Προς αποζημίωση άνω των €83 εκατ. από Heineken και Αθηναϊκή Ζυθοποιία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Προς αποζημίωση άνω των €83 εκατ. από Heineken και Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Θεοδωρίδης (Υπερταμείο): Με δύο εκθεσιακά κέντρα και μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων η ανάπλαση της ΔΕΘ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Θεοδωρίδης (Υπερταμείο): Με δύο εκθεσιακά κέντρα και μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων η ανάπλαση της ΔΕΘ

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Καταγγελία για οργανωμένη στοχοποίηση εθελοντών και ψηφιακές επιθέσεις
Ειδήσεις

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Καταγγελία για οργανωμένη στοχοποίηση εθελοντών και ψηφιακές επιθέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο
Πολιτική

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
Ειδήσεις

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο
Ειδήσεις

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6
Ειδήσεις

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 07:54

Χρηματιστήριο: Τα 10 καλά της... μοίρας του και η παράμετρος των επιτοκίων

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ