Θεοδωρίδης (Υπερταμείο): Με δύο εκθεσιακά κέντρα και μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων η ανάπλαση της ΔΕΘ

«Η πόλη αλλάζει, όχι γιατί έχει μια νέα δημοτική αρχή, αλλά γιατί υπάρχει μια ελκυστική συγκυρία που συμπίπτουν πολλά πράγματα μαζί, αφού μετά από χρόνιες αναμονές στις μεγάλες επενδύσεις, αρχίζουν πλέον να έχουν ορατό και πραγματικό χρονοδιάγραμμα λήξης», τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανοίγοντας σήμερα τις εργασίες του Prodexpo North 2026, του μεγαλύτερου Συνεδρίου για το real estate στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και η ίδια η πόλη και επεσήμανε πως «αναζητούμε τις βέλτιστες λύσεις που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα, καταρχήν, των κλειστών διαμερισμάτων». Όπως είπε, ο Δήμος είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε αυτό που υλοποιείται με το πρόγραμμα της κοινωνικής στέγασης στα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη και συνεργασία ανάμεσα στην κοινωνική κατοικία και τις επενδύσεις.

Ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των μεγάλων επενδύσεων, εκ των οποίων οι τρεις ήδη τρέχουν στην πόλη και αφορούν αναπλάσεις, όπως του Άξονα της Αγίας Σοφίας, της Αριστοτέλους, της Πλατείας Ελευθερίας, της Διοικητηρίου, της επέκτασης της παλιάς παραλίας και της Πλατείας Δημοκρατίας που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επεσήμανε την ανάγκη να προχωρήσει η ανάπλαση της ΔΕΘ που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και η ανάγκη είναι τεράστια για μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και παράλληλη ανάπτυξη του συνεδριακού και του εκθεσιακού της ρόλου.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελούδη, «στα επόμενα τέσσερα χρόνια, αν δουλέψουμε και δεν μείνουμε σε αυτό που συνηθίζεται στην χώρα, να είμαστε συνεχώς συζητητές σχεδίων νομίζω πως η Θεσσαλονίκη θα είναι πραγματικά μια Ευρωπαϊκή πόλη».

O Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, κατά την τοποθέτηση του, χαρακτήρισε την ανάπλαση της ΔΕΘ ως τη μεγαλύτερη αστική ανάπτυξη και ως ένα μοντέρνο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, δίνοντας το περίγραμμα για το χρονοδιάγραμμα του έργου είπε πως μέσα στο 2026 στόχος είναι να γίνει πολλή δουλειά με την ολοκλήρωση της προσαρμογής των μελετών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της επένδυσης και σημείωσε ότι το Υπερταμείο συζητά συνεχώς με την πόλη, ωστόσο όπως ξεκαθάρισε δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί για το δημοψήφισμα.

Αναλυτικότερα, ο κ. Θεοδωρίδης επεσήμανε πως θα κατασκευαστούν δυο από τα τέσσερα εκθεσιακά κέντρα που προβλέπονταν στις αρχικές μελέτες, δεν θα υπάρξει στον χώρο της ΔΕΘ εμπορικό κέντρο και ξενοδοχείο, και το μητροπολιτικό πάρκο θα εκτείνεται σε 120 στρέμματα, επί συνόλου 167 στρεμμάτων, ενώ υπάρχουν και άλλα 7.000 ελεύθερα στρέμματα με χαρακτηριστικά πάρκου. «Θα διατηρηθούν το Αλεξάνδρειο Μέγαρο, ο πύργος του ΟΤΕ, ενώ το Βελλίδειο θα ανακατασκευαστεί ώστε να εξελιχθεί σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη να γίνει συνεδριακός και εκθεσιακός προορισμός αποκτώντας προστιθέμενη αξία όπως συμβαίνει σε πόλεις που έχουν σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα» ανέφερε ο κ. Θεοδωρίδης.

Ο Πρόεδρος του Υπερταμείου τόνισε ότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μαρίνα Αρετσούς και σημείωσε πως οι διαδικασίες προχωρούν για το Κυβερνείο και το στρατόπεδο Γκόνου.

Ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην τοποθέτησή του επεσήμανε πως τον Ιούνιο παραδίδεται το μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά, μέχρι τον Ιούνιο δημοπρατείται το έργο της αναβάθμισης του Κόκκινου Δρόμου στο Καλοχώρι και τον Σεπτέμβριο παραδίδεται ένα νέο πάρκο στην Καλαμαριά, ενώ τόνισε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά στην αξιοποίηση των 215 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη (πόροι από ΕΣΠΑ) και «γι΄αυτό δίνουμε πραγματικά όλοι μαζί μια μάχη με τον χρόνο».

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβας, έκανε ειδικές αναφορές στην Δυτική Θεσσαλονίκη - όπως είπε προέρχεται από τα Διαβατά και γνωρίζει όλη αυτή τη ζώνη - και το πόσο αναγκαία είναι να προχωρήσουν οι υποδομές στην περιοχή καθώς κατοικούν συνολικά περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι ενώ δραστηριοποιούνται χιλιάδες επιχειρήσεις. «Έχουμε αργήσει πάρα πολύ» είπε, αλλά «παρόλα αυτά βλέπουμε πλέον αν αλλάζουν τα πράγματα». Έχει γίνει αντιληπτή η μεγάλη αξία που είχε η Δυτική είσοδος της πόλης αφού διαχρονικά ήταν η είσοδος της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες, τόνισε.

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, υπογράμμισε την αξία που αποκτά συνεχώς η δυτική πλευρά της πόλης και αυτό φαίνεται από το μέγεθος της επένδυσης της εταιρείας στην τελευταία 7ετία μέσα σε ένα δεκαετές πρόγραμμα που τώρα πλέον, όπως είπε, επεκτείνεται στην 15ετία. Η δημιουργία του Hub26, η μεταφορά μέρους της Συλλογής Κωστάκη και της Κρατικής Ορχήστρας στο FIX δημιουργεί επίσης νέα δεδομένα. Όπως τόνισε ο κ. Ανδριόπουλος ήμασταν από τους πρώτους που επενδύσαμε στην περιοχή μετά από ενδελεχή έρευνα -ακόμη και ιστορική- και τώρα βλέπουμε να μας ακολουθούν κι άλλοι.

Ο Δαυίδ Σαλτιέλ, Πρόεδρος της Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας, υποστήριξε πως η κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Δυτική πλευρά της πόλης αναμφισβήτητα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επένδυση στην αγορά ακινήτων, που αναβαθμίζεται συνεχώς και θα είναι πόλος έλξης για περίπου 300.000 επισκέπτες ετησίως στη Θεσσαλονίκης.

Ο Αστέριος Τσουκαλάς, Γενικός Γραμματέας στην Παρευξείνια Τράπεζα, αναφέρθηκε στην επιλογή του Οργανισμού να επιλέξει την Δυτική Θεσσαλονίκη λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε δικαιωθεί από την απόφασή μας να μετακομίσουμε στα δυτικά. Η τράπεζα μέχρι το 2023 ταλαιπωρήθηκε καθώς δεν είχε αποκτήσει ιδιόκτητα γραφεία, τότε κάναμε τη στρατηγική επιλογή να προωθήσουμε τη λύση της μετακόμισης δυτικά. Μάλιστα βλέπουμε να μας ακολουθούν και οι άλλοι τραπεζικοί οργανισμοί».

Ο Στάθης Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, σημείωσε πως η μεταφορά της ΚΟΘ στο FIX θα δημιουργήσει μια νέα συνθήκη τόσο για την ίδια την Ορχήστρα όσο και τους επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής, αφού όπως τόνισε θα δημιουργηθεί ένας ζωντανός πολιτιστικό διάλογος για όλους. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούν όλοι στη διάρκεια της ημέρας να παρακολουθούν ακόμη και τις πρόβες της ΚΟΘ.

Ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ του MOMus, εξήρε τη σημασία που έχει η μεταφορά μέρους της Συλλογής Κωστάκη από τη Μονή Λαζαριστών στο FIX καθώς έτσι θα αναδειχθεί η τεράστια αξία της και θα μπορούν οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να την θαυμάσουν.

Ο Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Καθηγητής ΑΠΘ, αναφέρθηκε στον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει εδώ και δύο δεκαετίες το Μουσείο Ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά ειδικά στην περιοχή της Δυτικής πλευράς, ενώ επεσήμανε την ανάγκη της ισόρροπης ανάπτυξης, αφού πέρα από τις επενδύσεις σε κατοικίες, γραφεία, χώρους πολιτισμού πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στις υποδομές που απαιτούνται κάθε φορά.

Στην αξία των επενδύσεων που αφορούν στις υποδομές αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος, επισημαίνοντας πως στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στα όρια του Δήμου υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, μιας και συνδυάζει τόσο την επιλογή για περιοχή κατοικίας αλλά και τη δυνατότητα τουρισμού όλον τον χρόνο και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι επιλογές άσκησης της πολιτικής του Δήμου.

Ο Απόστολος Τσολάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Θέρμης, υπογράμμισε την ανάγκη να υποστηριχτούν οι ΟΤΑ με πόρους για να μπορέσουν έτσι να προωθήσουν σε έργα υποδομών, κάτι που θα λειτουργήσει θετικά και στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων.

Ο Ερρίκος Αρώνες, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Properties, αναφέρθηκε στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαχειρίζεται ο όμιλος με 13 projects και ανέρχεται σε αξία 165 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένος με τις εξελίξεις που αφορούν στα έργα που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.

Τα πάνελ συντόνισαν η Chief Operating Officer της Dimand, Όλγα Ίτσιου, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Wise Ram, Σπύρος Πέγκας και η Δημοσιογράφος στο SAMtimes.gr & City 106.1, Μαρία Σαμολαδά. Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Tsomokos Communications.