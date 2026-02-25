ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
10:27 - 25 Φεβ 2026

Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για τον Δήμο Αριστοτέλη και να στηρίζει άμεσα και έμμεσα την τοπική κοινωνία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελληνική οικονομία. Μέσω της ετήσιας απόδοσης μεταλλευτικών τελών στο Ελληνικό Δημόσιο, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός επιστρέφει απτά οφέλη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μέρος των εσόδων αποδίδεται στον Δήμο Αριστοτέλη, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της εταιρείας.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΥΠΕΝ για τη Μεταλλευτική και Λατομική Δραστηριότητα στην Ελλάδα για το 2024, ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε (το 2025) το 98,81% του συνόλου των μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν σε Δήμους πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχετικών εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά, προέρχεται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική. Το ποσοστό αυτό, μεταφράζεται σε ιδιαίτερα σημαντικά μεγέθη για την τοπική οικονομία, καθώς ανήλθε σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. Πρόκειται για πόρους που στηρίζουν τις υποδομές, προωθούν την ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Η Ελληνικός Χρυσός ενισχύει συνολικά την τοπική οικονομία μέσω της απασχόλησης 4.300 εργαζόμενων σήμερα, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, τη στήριξη των τοπικών προμηθευτών με αξία προμηθειών άνω των 25 εκατ. ευρώ για το 2024, καθώς και της υλοποίησης ενός μακροχρόνιου προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων με έργα που εστιάζουν στην τοπική ανάπτυξη. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024, η εταιρεία προχώρησε σε κοινωνικές επενδύσεις συνολικής δαπάνης 2,47 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση 137 έργων και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της διαρκούς κοινωνικής και οικονομικής συνεισφοράς, τα δύο μεταλλευτικά έργα, το έργο των Σκουριών και το μεταλλείο Ολυμπιάδας, αποτελούν πλέον το θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας για ολόκληρη την περιοχή. Με το έργο των Σκουριών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έχοντας ξεπεράσει το 90% της κατασκευής του και περισσότερους από 2.300 εργαζόμενους να απασχολούνται σε αυτό, η έναρξη λειτουργίας του, αναμένεται το 3ο τρίμηνο του έτους. Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την επένδυση εκσυγχρονισμού και αύξησης της παραγωγικότητας στο ήδη ενεργό μεταλλείο της Ολυμπιάδας, δημιουργεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό άξονα. Μαζί, οι δύο αυτές μονάδες, ενισχύουν καθοριστικά την απασχόληση, την εξαγωγική δραστηριότητα και τα δημόσια έσοδα, υποστηρίζοντας περαιτέρω τον Δήμο Αριστοτέλη και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού αφηγήματος για την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Ελληνικός Χρυσός: Εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΜΕΤΑΛΛΑ

Ελληνικός Χρυσός: Εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα

Ελληνικός Χρυσός: Η Ελλάδα μπαίνει στον παραγωγικό χάρτη της Ευρώπης για τον χαλκό
ΜΕΤΑΛΛΑ

Ελληνικός Χρυσός: Η Ελλάδα μπαίνει στον παραγωγικό χάρτη της Ευρώπης για τον χαλκό

Ελληνικός Χρυσός: Συνεργασία με το Τμήμα Γεωολογίας του ΕΚΠΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ

Ελληνικός Χρυσός: Συνεργασία με το Τμήμα Γεωολογίας του ΕΚΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 23:22

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ