ROL: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με συμμετοχικό χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ROL - 70 Χρόνια Δίπλα στην Ελληνική Οικογένεια», που πραγματοποιήθηκε από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025, το brand ROL προσέφερε συνολικά 9 τόνους απορρυπαντικών, καλύπτοντας βασικές ανάγκες οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε όλη την Ελλάδα.
Η δράση ξεκίνησε με 6 τόνους προϊόντων από το ROL.. Για πρώτη φορά όμως, η τελική προσφορά δεν αποφασίστηκε μόνο από την εταιρεία. Μέσα από μια ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία, οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν πού θα κατευθυνθεί η στήριξη. Η ενεργή αυτή συμμετοχή είχε άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα: η συνολική δωρεά αυξήθηκε κατά 50%, προσθέτοντας επιπλέον 3 τόνους προϊόντων, αποδεικνύοντας ότι όταν η κοινωνία συμμετέχει, η προσφορά πολλαπλασιάζεται.
Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε τρία διαδοχικά μηνιαία κύματα, δίνοντας χρόνο και χώρο στο κοινό να ενημερωθεί, να επιλέξει και να συμμετάσχει συνειδητά.
Έτσι, η ΕΚΕ μετατράπηκε από μια μονοδιάστατη ενέργεια σε μια ζωντανή διαδικασία διαλόγου και συλλογικής ευθύνης.
Η συνολική προσφορά διατέθηκε σε έξι κοινωνικούς Οργανισμούς: Παιδικά Χωριά SOS, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, Κιβωτός του Κόσμου, Θεόφιλος Εργαστήρι και ΔΕΣΜΟΣ, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο τους.
Η δράση αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ROLCO και αποτυπώνει μια σύγχρονη φιλοσοφία: η φροντίδα δεν είναι απλώς προσφορά είναι συμμετοχή, επιλογή και συλλογική δράση.