ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ROL: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με συμμετοχικό χαρακτήρα
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13:45 - 08 Ιαν 2026

ROL: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με συμμετοχικό χαρακτήρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ROL επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μετατρέποντας τη δωρεά σε μια ανοιχτή, συμμετοχική διαδικασία, όπου οι πολίτες δεν είναι απλοί αποδέκτες του μηνύματος, αλλά έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της προσφοράς. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ROL - 70 Χρόνια Δίπλα στην Ελληνική Οικογένεια», που πραγματοποιήθηκε από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025, το brand ROL προσέφερε συνολικά 9 τόνους απορρυπαντικών, καλύπτοντας βασικές ανάγκες οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε όλη την Ελλάδα.

Η δράση ξεκίνησε με 6 τόνους προϊόντων από το ROL.. Για πρώτη φορά όμως, η τελική προσφορά δεν αποφασίστηκε μόνο από την εταιρεία. Μέσα από μια ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία, οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν πού θα κατευθυνθεί η στήριξη. Η ενεργή αυτή συμμετοχή είχε άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα: η συνολική δωρεά αυξήθηκε κατά 50%, προσθέτοντας επιπλέον 3 τόνους προϊόντων, αποδεικνύοντας ότι όταν η κοινωνία συμμετέχει, η προσφορά πολλαπλασιάζεται.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε τρία διαδοχικά μηνιαία κύματα, δίνοντας χρόνο και χώρο στο κοινό να ενημερωθεί, να επιλέξει και να συμμετάσχει συνειδητά.

Έτσι, η ΕΚΕ μετατράπηκε από μια μονοδιάστατη ενέργεια σε μια ζωντανή διαδικασία διαλόγου και συλλογικής ευθύνης.

Η συνολική προσφορά διατέθηκε σε έξι κοινωνικούς Οργανισμούς: Παιδικά Χωριά SOS, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, Κιβωτός του Κόσμου, Θεόφιλος Εργαστήρι και ΔΕΣΜΟΣ, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο τους.

Η δράση αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ROLCO και αποτυπώνει μια σύγχρονη φιλοσοφία: η φροντίδα δεν είναι απλώς προσφορά είναι συμμετοχή, επιλογή και συλλογική δράση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: Εφόσον οι πολίτες υποστούν ταλαιπωρία λόγω κλειστών δρόμων, θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία
Πολιτική

Μαρινάκης: Εφόσον οι πολίτες υποστούν ταλαιπωρία λόγω κλειστών δρόμων, θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία

Το δώρο του Τραμπ στον Πούτιν: Η Γροιλανδία, η σιωπή της Μόσχας και ο κίνδυνος διάλυσης του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Το δώρο του Τραμπ στον Πούτιν: Η Γροιλανδία, η σιωπή της Μόσχας και ο κίνδυνος διάλυσης του ΝΑΤΟ

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: Μπαράζ αποκλεισμών σε εθνικές οδούς και τελωνεία
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: Μπαράζ αποκλεισμών σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ θα αναθεωρήσει τις αδικίες του νομοσχεδίου Δένδια
Πολιτική

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ θα αναθεωρήσει τις αδικίες του νομοσχεδίου Δένδια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους
Ναυτιλία

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Καλαφάτης: Καταλύτης η εταιρική κοινωνική ευθύνη για μια κοινωνία της γνώσης με ενεργούς πολίτες και υπεύθυνες επιχειρήσεις
Πολιτική

Καλαφάτης: Καταλύτης η εταιρική κοινωνική ευθύνη για μια κοινωνία της γνώσης με ενεργούς πολίτες και υπεύθυνες επιχειρήσεις

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
Επιχειρήσεις

Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Alpha Bank: «Champion of the Year» και 14 βραβεία στα «DEI Awards 2025»
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: «Champion of the Year» και 14 βραβεία στα «DEI Awards 2025»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/07/2026 - 15:46

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Πολιτική
21/07/2026 - 15:45

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ «βαφτίζει» Πανεπιστήμια τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 15:41

ΟΠΤΙΜΑ: Στα 222,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025

Εργασιακά
21/07/2026 - 15:36

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Ναυτιλία
21/07/2026 - 15:36

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Οικονομία
21/07/2026 - 15:31

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
21/07/2026 - 15:10

Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:02

Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
21/07/2026 - 14:55

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:53

Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 14:43

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 14:33

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:32

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Οικονομία
21/07/2026 - 14:29

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Πολιτική
21/07/2026 - 14:14

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:13

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα - Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 14:11

Ford Kuga Full Hybrid: Τα τέσσερα σημεία που ξεχωρίζει το πολυτελές SUV με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία

Οικονομία
21/07/2026 - 14:09

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:43

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νομίσματα
21/07/2026 - 13:30

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:30

Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 13:27

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 13:25

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ