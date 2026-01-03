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Καλαφάτης: Καταλύτης η εταιρική κοινωνική ευθύνη για μια κοινωνία της γνώσης με ενεργούς πολίτες και υπεύθυνες επιχειρήσεις
Πολιτική
16:45 - 03 Ιαν 2026

Καλαφάτης: Καταλύτης η εταιρική κοινωνική ευθύνη για μια κοινωνία της γνώσης με ενεργούς πολίτες και υπεύθυνες επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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“Η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη είναι καταλύτης για μια κοινωνία της γνώσης με ενεργούς πολίτες και υπεύθυνες επιχειρήσεις”, τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην έντυπη “Voria” ο υφυπουργός Ανάπτυξης προσθέτει: “Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις μπορούν να στηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα STEM για μαθητές και φοιτητές σε περιοχές με χαμηλή πρόσβαση στην επιστήμη, με συμμετοχή ερευνητών και εθελοντών εργαζομένων. Να δημιουργήσουν προγράμματα mentoring και skills‑basedvolunteering, όπου στελέχη τους υποστηρίζουν start‑ups, spin‑offs και ερευνητικές ομάδες σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης”.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν “Να συμμετάσχουν σε επιστήμη των πολιτών (citizen‑science) με δράσεις (π.χ. παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών, αστική θερμική νησίδα, ποιότητα αέρα), συνδέοντας τις τοπικές κοινωνίες με ερευνητικά κέντρα. Να χρηματοδοτήσουν, με διαφάνεια και κανόνες δεοντολογίας, ερευνητικές υποδομές, υποτροφίες και ανοικτές πλατφόρμες δεδομένων, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε δράσεις εξωστρέφειας”.

“Ο ρόλος της Πολιτείας”, τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “είναι να δημιουργήσει το πλαίσιο που διευκολύνει αυτή τη συνέργεια, όπως: φορολογικά και άλλα κίνητρα για στοχευμένες δωρεές προς ερευνητικούς φορείς, θεσμική θωράκιση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας της έρευνας, ώστε η ΕΚΕ να μην εκλαμβάνεται ως «αγορά επιρροής», εθνικά βραβεία και δείκτες αναγνώρισης για εταιρείες που συνδέουν υποδειγματικά την ΕΚΕ με την επιστήμη και ψηφιακές πλατφόρμες που φέρνουν σε επαφή ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και εθελοντές”.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στα σημεία που η έρευνα και καινοτομία συναντούν την ΕKE ο κ. Καλαφάτης υπογραμμίζει: “Hέρευνα και η καινοτομία είναι τα εργαλεία μας, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και τα κριτήρια ESG Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance), ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά τα εργαλεία αποκτούν κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα”. Και επισημαίνει τα σημεία σύγκλισης και τις ενέργειες που προωθούνται. Συγκεκριμένα αναφέρει: “Η εθνική πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας έχει πλέον σαφή προσανατολισμό σε αποστολές (missions): πράσινη μετάβαση, κλιματική ουδετερότητα, ανθεκτική υγεία, ψηφιακός μετασχηματισμός, κοινωνική συνοχή. Αυτό αποτυπώνεται στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η οποία κατευθύνει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς όπου η ελληνική οικονομία μπορεί να συνδυάσει ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα (π.χ. καθαρές τεχνολογίες, έξυπνη αγροδιατροφή, βιώσιμος τουρισμός, υγεία)”.

“Δεύτερον” επισημαίνει ο κ. Καλαφάτης, “ενθαρρύνουμε συμπράξεις επιχειρήσεων-ερευνητικών φορέων με ρητό κοινωνικό και περιβαλλοντικό στόχο: θεματικά clusters, “livinglabs” για την κλιματική ουδετερότητα πόλεων, πλατφόρμες κυκλικής οικονομίας, ψηφιακές λύσεις για ευάλωτες ομάδες. Αυτές οι συμπράξεις ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας (GreenDeal) και του Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (HorizonEurope), όπου η έρευνα αντιμετωπίζεται ως βασικός μοχλός της πράσινης και δίκαιης μετάβασης”.“Τρίτον”, τονίζει, “αξιοποιούμε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αναφορά εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) ως μοχλό καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που οφείλουν να δημοσιοποιούν δεδομένα βιωσιμότητας έχουν ανάγκη από αξιόπιστες μεθοδολογίες, ψηφιακά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες -και όλα αυτά παράγονται μέσα από το οικοσύστημα έρευνας και μέσω start‑up εταιρειών”.

Σχετικά με πιθανά εμπόδια ή δυσκολίες για την ανάπτυξη της ΕΚΕ ο Υφυπουργός Ανάπτυξης διαβεβαιώνει: “Στρατηγική μας ως Πολιτεία είναι να μειώσουμε τα εμπόδια μέσα από την απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, τη στοχευμένη υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για συμμόρφωση με ESG και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, μέσα από τη συστηματική αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών με κριτήριο τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και, κυρίως, μια σταθερή συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα η οποία μπορεί να προσφέρει τεκμηρίωση, εργαλεία και νέες ιδέες για μια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που να είναι ουσιαστική, μετρήσιμη και μετασχηματιστική”, επισημαίνει ο κ. Καλαφάτης.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/01/2026 - 15:21
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