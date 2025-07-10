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ΑΒ Βασιλόπουλος: Δώρισε πάνω από 18 εκατ. γεύματα το 2024
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:04 - 10 Ιουλ 2025

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δώρισε πάνω από 18 εκατ. γεύματα το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΒ Βασιλόπουλος μείωσε τη χρήση πλαστικού κατά 18% το 2024 σε σχέση με το 2021, ενώ, επίσης, δώρισε πάνω από 18 εκατομμύρια γεύματα και 530.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Εταιρικό Κοινωνικό Απολογισμό που παρουσίασε.

Περιβάλλον: Πράξεις με αντίκτυπο και μετρήσιμα αποτελέσματα

Το 2024, η ΑΒ Βασιλόπουλος πέτυχε μείωση πλαστικού κατά 18% (σε σύγκριση με το 2021), μέσα από τον εκσυγχρονισμό συσκευασιών, τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και την αντικατάσταση μη ανακυκλώσιμων προϊόντων, επιτυγχάνοντας τον στόχο της έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, στοχεύει σε μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 38% έως το 2030, μέσα από στοχευμένα μέτρα σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η συμβολή των πελατών υπήρξε καθοριστική: περισσότερες από 3 εκατ. συσκευασίες ανακυκλώθηκαν στα Κέντρα Ανακύκλωσης ΑΒ, ενώ το Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκπαίδευσε 7.883 παιδιά και ανακύκλωσε 10.000 συσκευασίες μέσα από το ειδικό μηχάνημα του Κέντρου.

Η κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μειώθηκε κατά 12,4% (σε σύγκριση με το 2018), χάρη σε συστηματικές λύσεις εξοικονόμησης όπως φωτοβολταϊκά, φυσικά ψυκτικά μέσα και real-time παρακολούθηση ενέργειας. Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης το πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης, διαθέτοντας 762 σημεία φόρτισης ΔΕΗ Blue σε 168 καταστήματα.

Παράλληλα, το 56% των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αντιστοιχεί πλέον σε υγιεινές διατροφικές επιλογές. Την ίδια στιγμή, η ΑΒ στηρίζει έμπρακτα την εγχώρια παραγωγή, με το 80% των προμηθευτών της να προέρχονται από την Ελλάδα.

Κοινωνία: Σταθερά δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη

Το 2024, η ΑΒ Βασιλόπουλος διέθεσε 530.636 ευρώ σε δωρεές και πρόσφερε περισσότερα από 18 εκατομμύρια γεύματα (αξίας άνω των 7,5 εκατ. ευρώ) μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης». Επιπλέον, προσφέρθηκαν 123.000 υγιεινά γεύματα σε μαθητές σε όλη τη χώρα μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», ενώ 9.390 παιδιά εκπαιδεύτηκαν σε θέματα υγιεινής διατροφής μέσω του διαδραστικού προγράμματος «Διατροφοπεριπέτειες», ενισχύοντας τη σημασία της πρόληψης και της σωστής διατροφικής εκπαίδευσης.

Η ΑΒ γιόρτασε την 14η Ημέρα Εθελοντισμού με τη συμμετοχή άνω των 5.500 εργαζομένων, που έλαβαν μέρος σε 200 δράσεις σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στήριξη σε κοινότητες και ευάλωτες ομάδες. Ακόμη, η εταιρεία υποστήριξε νοσοκομεία και κοινωνικές δομές, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες σε εξοπλισμό και υπηρεσίες.

Το ίδιο έτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της με επενδύσεις 268 εκατ. ευρώ σε μισθούς και παροχές, μαζί με 10 εκατ. ευρώ σε πόντους επιβράβευσης, ενώ η εκπαίδευση παρέμεινε κεντρικός πυλώνας, με 363.782 ώρες αφιερωμένες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η δέσμευση της ΑΒ στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη ενισχύθηκε το 2024 με τη δημιουργία δύο νέων ακαδημιών: σε συνεργασία με το International Rescue Committee (IRC) για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών, και με την ΕΛΕΠΑΠ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚοιΣΠΕ) για την εκπαίδευση και την ένταξη ατόμων με αναπηρία. Επιπροσθέτως, ο Μήνας Διαφορετικότητας & Υπερηφάνειας πλαισιώθηκε από δράσεις ευαισθητοποίησης, όπως webinars για τη νευροδιαφορετικότητα, την ψυχική υγεία και την LGBTQ+ κοινότητα, με πάνω από 700 συμμετοχές. Η κοινότητα Young AB ενίσχυσε τη συμμετοχή των εργαζομένων, με 450 νέους να συμμετέχουν σε δράσεις δημιουργικότητας και κοινωνικής προσφοράς.

«Στην ΑΒ Βασιλόπουλος αναπτυσσόμαστε σταθερά, με ευθύνη και όραμα: να είμαστε το σούπερ μάρκετ - σημείο αναφοράς για κάθε οικογένεια στην Ελλάδα, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές, αλλά και καινοτόμες υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των καθημερινών αγορών. Το 2024 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, μας έδωσε όμως τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε το δίκτυό μας. Εστιάζουμε στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο, κάνοντας πράξη τη βιωσιμότητα για όλους», σημειώνει ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος.

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