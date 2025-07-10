Frontex: Ετήσια μείωση 20% στις παράνομες διελεύσεις συνόρων προς την ΕΕ το πρώτο εξάμηνο

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων παράτυπων διελεύσεων των συνόρων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 20% τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της αρχής της ΕΕ για τον έλεγχο των συνόρων Frontex, τα οποία έχει στη διάθεσή του το πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Σύμφωνα με την Frontex, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων (-53%), στα ανατολικά χερσαία σύνορα (-50%) και στη διαδρομή της Δυτικής Αφρικής (-41%). Η πιο πολυσύχναστη μεταναστευτική οδός προς την ΕΕ ήταν η κεντρική Μεσόγειος, η οποία αντιπροσώπευε το 39% όλων των παράνομων διελεύσεων των συνόρων, ανέφερε. Υπήρξε αύξηση κατά 12% τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Περισσότερες αναχωρήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Οι συχνότερα αναφερόμενες εθνικότητες για παράνομες διελεύσεις συνόρων ήταν οι Μπαγκλαντεσιανοί, οι Αιγύπτιοι και οι Αφγανοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι παράνομες αναχωρήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σημαντικά, και συγκεκριμένα κατά 23% σε 33.215 άτομα το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση Magnus Brunner ζήτησε την περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας με τρίτες χώρες. «Οι συνεργασίες μας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αποτελούν ένα ιδιαίτερα καλό παράδειγμα», δήλωσε ο Αυστριακός. Ωστόσο, οι τρέχουσες εξελίξεις -όπως η ανησυχητική κατάσταση στον διάδρομο Λιβύης-Κρήτης- έδειξαν ότι οι προσπάθειες αυτές δεν πρέπει να χαλαρώσουν. «Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο του ποιος επιτρέπεται να έρθει στην Ευρώπη και ποιος όχι», απαίτησε ο Brunner.