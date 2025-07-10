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To 95% των Ελλήνων συνδέεται καθημερινά στο διαδίκτυο
Τεχνολογία
17:58 - 10 Ιουλ 2025

To 95% των Ελλήνων συνδέεται καθημερινά στο διαδίκτυο

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Σύμφωνα με τη νέα έκδοση της FocusonTechLife της FocusBari που διεξάγεται Πανελλαδικά  από το 1995, σε συνδυασμό με στοιχεία από YOUGOVprofiles, παρατηρούνται τα εξής:

Kαθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο: To95% συνδέεται καθημερινά με τις ηλικίες άνω των 65 να καταγράφου ραγδαία αύξηση.

Απόλυτη κυριαρχία του smartphoneστον ψηφιακό χάρτη της χώρας: Το κινητό είναι πλέον ο “βασιλιάς” της σύνδεσης στο διαδίκτυο, για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οnline shoppingστο απόγειο: Περισσότεροι από δύο στους τρεις έχουν ψωνίσει τουλάχιστον μια φορά διαδικτυακά το τελευταίο εξάμηνο με θεαματική άνοδο στις ηλικίες 45+.

Κοινωνικά δίκτυα: χώρος επικοινωνίας αλλά και «καθρέφτης»: 1 στους 4 παραδέχεται ότι επιμελείται προσεκτικά την online εικόνα του, ενώ 1 στους 3 ομολογεί ότι έχει «κρυφοκοιτάξει» προφίλ άλλων χρηστών στο παρελθόν!

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