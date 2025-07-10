To 95% των Ελλήνων συνδέεται καθημερινά στο διαδίκτυο

Kαθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο: To95% συνδέεται καθημερινά με τις ηλικίες άνω των 65 να καταγράφου ραγδαία αύξηση.
Απόλυτη κυριαρχία του smartphoneστον ψηφιακό χάρτη της χώρας: Το κινητό είναι πλέον ο “βασιλιάς” της σύνδεσης στο διαδίκτυο, για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Οnline shoppingστο απόγειο: Περισσότεροι από δύο στους τρεις έχουν ψωνίσει τουλάχιστον μια φορά διαδικτυακά το τελευταίο εξάμηνο με θεαματική άνοδο στις ηλικίες 45+.
Κοινωνικά δίκτυα: χώρος επικοινωνίας αλλά και «καθρέφτης»: 1 στους 4 παραδέχεται ότι επιμελείται προσεκτικά την online εικόνα του, ενώ 1 στους 3 ομολογεί ότι έχει «κρυφοκοιτάξει» προφίλ άλλων χρηστών στο παρελθόν!