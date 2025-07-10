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Το Glyfada Greek Maritime Golf Event επιστρέφει στις 5 Σεπτεμβρίου
Ναυτιλία
17:49 - 10 Ιουλ 2025

Το Glyfada Greek Maritime Golf Event επιστρέφει στις 5 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Το Glyfada Greek Maritime Golf Event επιστρέφει δυναμικά, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του ως κορυφαία διοργάνωση που ενώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα με τον κόσμο του γκολφ.

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο ιστορικό Γκολφ Γλυφάδας «Κ. Καραμανλής», προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία αθλητισμού, εταιρικής δικτύωσης και κοινωνικής επαφής, μέσα σε ένα μοναδικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον.

Η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως θεσμός για την ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαία στελέχη του κλάδου, επαγγελματίες, φίλους του γκολφ και υποστηρικτές του αθλήματος. Το γήπεδο του Γκολφ Γλυφάδας, διεθνών προδιαγραφών, βρίσκεται σε μια καταπράσινη έκταση με ήπιους λόφους, μεσογειακή βλάστηση και μοναδική θέα, αποτελώντας χώρο άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής.

Το γήπεδο, 18 οπών, par 72, συνδυάζει τεχνική πρόκληση με αισθητική αρτιότητα, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για έμπειρους παίκτες όσο και για νέους φίλους του αθλήματος. Η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους και η φυσική του κάλυψη προσφέρουν μια ισορροπημένη αγωνιστική εμπειρία σε κάθε γύρο.

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Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν την ημέρα τους με τις εγγραφές. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί ένας αγώνας Scramble προσφέροντας μια συναρπαστική αγωνιστική εμπειρία σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της χώρας. Στις παράλληλες δράσεις του τουρνουά περιλαμβάνεται το Golf Clinic για τους non-golfers το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μάθουν και να βελτιώσουν τις τεχνικές τους στο συναρπαστικό Ολυμπιακό άθλημα του γκολφ.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του all day υψηλής αισθητικής εστιατορίου Colonial στο Golf Prive της Γλυφάδας, του Ομίλου Παπαθεοχάρη, με απεριόριστη και πανέμορφη θέα στο γήπεδο του γκολφ.

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Μορφή Τουρνουά

Το τουρνουά θα διεξαχθεί με τη μορφή Scramble 4-ball 2 better ball. Οι παίκτες διαλέγουν την καλύτερη πρώτη μπαλιά (driver) και ολοκληρώνουν την κάθε τρύπα ο καθένας με τη δική του μπάλα. Συμμετέχουν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και για κάθε τρύπα, καταγράφονται τα δύο καλύτερα σκορ της ομάδας. Το Playing Handicap κάθε παίκτη θα υπολογιστεί στα ¾, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Η μορφή Scramble προσφέρει έναν ευχάριστο και δυναμικό ρυθμό παιχνιδιού, ιδανικό τόσο για έμπειρους όσο και για αρχάριους παίκτες. Η συμμετοχή στο τουρνουά δεν απαιτεί επαγγελματικό επίπεδο, αλλά προάγει τη συνεργασία, τη στρατηγική και την απόλαυση του παιχνιδιού.

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Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer και διοργανωτής, κ. Θάνος Καραντζιάς, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το Glyfada Greek Maritime Golf Event επιστρέφει δυναμικά για ακόμα μία χρονιά, ενισχύοντας τον διαχρονικό του ρόλο ως σημείο συνάντησης της ναυτιλιακής κοινότητας με τον κόσμο του γκολφ. Η φετινή εκδήλωση, σε έναν από τους ιστορικότερους και ομορφότερους γκολφ προορισμούς της Ελλάδας, φιλοδοξεί να προσφέρει μια εμπειρία υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει τον αθλητισμό, την εταιρική εξωστρέφεια και την ανθρώπινη επαφή σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε αυτή την παράδοση, με στόχο κάθε χρόνο να την εξελίσσουμε ακόμα περισσότερο».

Platinum Sponsor: IRI/The Marshall Islands Registry
Gold Sponsor: Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Silver Sponsor: Marine Tours
Supporter: Golden Stone Maritime Ventures SA

Το Glyfada Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το Sports Marketing Agency of the year της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

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