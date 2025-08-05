Διεργασίες για επανεκκίνηση ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο – Διπλωματική κινητικότητα με φόντο την Τουρκίας
Πολιτική
20:01 - 05 Αυγ 2025

Διεργασίες για επανεκκίνηση ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο – Διπλωματική κινητικότητα με φόντο την Τουρκίας

Reporter.gr Newsroom
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για την επανεκκίνηση των ερευνών που αφορούν το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, παρά τις έντονες τουρκικές αντιδράσεις.

Το ζήτημα απασχόλησε πρόσφατα και τη συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, με τον νέο επιτετραμμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία του έργου σε γεωπολιτικό επίπεδο, όπως μεταδόθηκε στο δελτίο του Alpha.

Η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί διπλωματικές εντάσεις με μονομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, κατέθεσε σχετικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγέλλοντας την Τουρκία για υπονόμευση της σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος με επιστολή του προς τον Ιταλό ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι, εξέφρασε τις ανησυχίες του για την τουρκική προκλητικότητα.

Αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος έκανε λόγο για αδράνεια στη διπλωματική στρατηγική της χώρας και έλλειψη συντονισμένης αντίδρασης στις τουρκικές προκλήσεις, ισχυρισμός που διαψεύδεται από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, καταγγέλλει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για απομάκρυνση από την πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι "ήρεμα νερά" δεν υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την Τετάρτη (6/8), ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στο Μεταναστευτικό και την από κοινού αντιμετώπιση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Στο τραπέζι θα τεθεί και η ανάγκη για κοινή στάση απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Επιπλέον, αναμένεται να συζητηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά στην Αθήνα, καθώς και η δυνατότητα παραμονής των μοναχών χωρίς την υποχρέωση θεώρησης (βίζας) από τις αιγυπτιακές αρχές.

Η γεωπολιτική σκακιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει ρευστή, με την Αθήνα να επιδιώκει σταθερές συμμαχίες, εν μέσω κλιμακούμενης τουρκικής πίεσης.

