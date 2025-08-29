ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3% του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο – Θετικό πρόσημο και στον όγκο πωλήσεων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο του 2025 ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 3,0% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, ενώ σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 σημείωσε άνοδο 7,1%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2025, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 7,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 6,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Μεγαλύτερη ετήσια αύξηση παρουσίασε ο κλάδος «Φαρμακευτικά – καλλυντικά» κατά 10,8% και κατά 7,7% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα «καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων» με 7,3% στο έτος.