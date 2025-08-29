Δένδιας: Καταδικάζει ως «απαράδεκτες» τις δηλώσεις Φιντάν για ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» και «απρεπείς» τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, οι οποίες παραβιάζουν την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων κρατών.

Ο υπουργός Άμυνας, που συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, στις οποίες στοχοποιείται, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Αντίστοιχα, σκληρή απάντηση στον Χακάν Φιντάν έδωσε νωρίτερα και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν».