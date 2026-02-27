ΕΝΦΙΑ 2026: «Ραβασάκια» τον Μάρτιο, πληρωμή σε 12 δόσεις και «κούρεμα» για 2,3 εκατ. ιδιοκτήτες

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026 έχει ξεκινήσει, με περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να περιμένουν τον νέο φόρο στις αρχές Μαρτίου με πιο πιθανή ημερομηνία την 1η Μαρτίου.

Το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ εκτιμάται σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται έως το τέλος Φεβρουαρίου 2027.

Πληρωμή σε 12 δόσεις

Σε αντίθεση με προηγούμενα έτη, ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα κατανεμηθεί σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πληρωθεί αμέσως μετά την ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, ενώ η αποπληρωμή θα ολοκληρωθεί σε βάθος ενός έτους, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους φορολογούμενους.

Σημαντικός έλεγχος των στοιχείων στο Ε9

Η ορθή καταχώρηση των στοιχείων στο έντυπο Ε9 κρίνεται καθοριστικής σημασίας, καθώς ακόμη και μικρά λάθη σε τετραγωνικά μέτρα, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή χαρακτηριστικά ακινήτου μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο φόρο.

Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί οριστική δήλωση και εντοπιστούν λάθη, η διόρθωση μπορεί να γίνει μόνο μετά την έκδοση της εκκαθάρισης, μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις που η εκκαθαριστική πράξη αναφέρει ότι ο φόρος υπολογίστηκε βάσει ανεπαρκών στοιχείων – εκεί η τροποποιητική δήλωση αποτελεί μονόδρομο.

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος για περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, με σημαντικές εκπτώσεις να δρομολογούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων: Περίπου 400.000 φορολογούμενοι που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα θα λάβουν έκπτωση 10%-20%.

Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη ακίνητη περιουσία: Σχεδόν 900.000 ιδιοκτήτες θα δουν μείωση έως 50% ή πλήρη απαλλαγή, ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς: Ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής (πλην Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), θα έχουν μείωση 50% το 2026 και πλήρη απαλλαγή το 2027, εφόσον η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν ξεπερνά τα 400.000 ευρώ.

Προσωρινό «πάγωμα» της εφαρμογής Ε9

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, ενώ η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή Ε9 2026 δεν είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει κλειστή έως την ολοκλήρωση της έκδοσης και ανάρτησης των εκκαθαριστικών. Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Με την ανάρτηση των εκκαθαριστικών να πλησιάζει, οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της περιουσίας τους στο Ε9, ώστε να αποφύγουν πρόσθετους φόρους και να διασφαλίσουν ότι θα επωφεληθούν από τις προβλεπόμενες μειώσεις και απαλλαγές.