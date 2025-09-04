Τι ζήτησε η ΕΣΕΕ απο τον Σωκράτη Φάμελλο ενόψει της ΔΕΘ

Ο κ. Καπράλος τόνισε πως τόσο αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων όσο και η πραγματική εικόνα του τζίρου του πρώτου εξαμήνου στο λιανικό εμπόριο την οποία ανάδειξε η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ «δηλώνουν» την κρισιμότητα της κατάστασης που βιώνει η συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών ΜμΕ, συνηγορώντας απόλυτα στην επιχειρηματολογία της Συνομοσπονδίας για τη λήψη γενναίων μέτρων στήριξης του κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου τόνισαν πως ο πολιτικός κόσμος καλείται να στηρίξει τις πλήρως κοστολογημένες προτάσεις της ΕΣΕΕ, όπως περιγράφονται στο Υπόμνημα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο των συναντήσεων του κ. Φάμελλου με τους κοινωνικούς εταίρους. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΣΕΕ ο Γεν. Διευθυντής κ. Αντώνης Μέγγουλης και η Επιστ. Διευθύντρια του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κα Βάλια Αρανίτου. Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε ο γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης, η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο βουλευτής Νότιου Τομέα Β΄Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομικών Χάρης Μαμουλάκης, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιώργος Παναγιώτοπουλος, ο σύμβουλος του προέδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης και το μέλος της ΚΕ Ιωάννα Λιούτα.