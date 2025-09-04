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Τι ζήτησε η ΕΣΕΕ απο τον Σωκράτη Φάμελλο ενόψει της ΔΕΘ
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:58 - 04 Σεπ 2025

Τι ζήτησε η ΕΣΕΕ απο τον Σωκράτη Φάμελλο ενόψει της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Τα μεγάλα θέματα που απασχολούν το ελληνικό εμπόριο τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας με επικεφαλής τον Γεν. Γραμματέα κ. Δώρο Καπράλο με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλο, στη βάση του αναλυτικού και τεκμηριωμένου Υπομνήματος που έχει καταθέσει η ΕΣΕΕ στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

Ο κ. Καπράλος τόνισε πως τόσο αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων όσο και η πραγματική εικόνα του τζίρου του πρώτου εξαμήνου στο λιανικό εμπόριο την οποία ανάδειξε η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ «δηλώνουν» την κρισιμότητα της κατάστασης που βιώνει η συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών ΜμΕ, συνηγορώντας απόλυτα στην επιχειρηματολογία της Συνομοσπονδίας για τη λήψη γενναίων μέτρων στήριξης του κλάδου. Στην κατεύθυνση αυτή οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου τόνισαν πως ο πολιτικός κόσμος καλείται να στηρίξει τις πλήρως κοστολογημένες προτάσεις της ΕΣΕΕ, όπως περιγράφονται στο Υπόμνημα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο των συναντήσεων του κ. Φάμελλου με τους κοινωνικούς εταίρους. Συμμετείχαν από πλευράς ΕΣΕΕ ο Γεν. Διευθυντής κ. Αντώνης Μέγγουλης και η Επιστ. Διευθύντρια του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κα Βάλια Αρανίτου. Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε ο γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης, η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο βουλευτής Νότιου Τομέα Β΄Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομικών Χάρης Μαμουλάκης, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Γιώργος Παναγιώτοπουλος, ο σύμβουλος του προέδρου για θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης και το μέλος της ΚΕ Ιωάννα Λιούτα.

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