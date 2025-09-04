ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Αν δεν αντέχει την κριτική, ας παραιτηθεί

«Αντί να παριστάνει τον θιγμένο και τον φοβισμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζόμενων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, οφείλονται σε αυτόν και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή του», αναφέρει ακόμη η Κουμουνδούρου και προσθέτει:
«Δεν τρέφουμε βέβαια κάποια αυταπάτη ότι ο κ. Γεωργιάδης θα πράξει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος, μόλις χθες, αποκάλεσε τους εργαζόμενους στην Υγεία "αχαΐρευτους". Το μόνο "αίσχος", λοιπόν, σε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι ο τραυματισμός δύο πολιτών που διαμαρτύρονταν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας. Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης.»