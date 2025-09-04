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ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Αν δεν αντέχει την κριτική, ας παραιτηθεί
Πολιτική
12:27 - 04 Σεπ 2025

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Αν δεν αντέχει την κριτική, ας παραιτηθεί

Reporter.gr Newsroom
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«Η χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών μπροστά στο Νοσοκομείο της Δράμας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, αποτελεί μια απαράδεκτη και άκρως αντιδημοκρατική ενέργεια», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετική του ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας πως απειλείται η ασφάλειά του κι ως εκ τούτου δεν θα μεταβεί στο νοσοκομείο Δράμας, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. 

«Αντί να παριστάνει τον θιγμένο και τον φοβισμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζόμενων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, οφείλονται σε αυτόν και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή του», αναφέρει ακόμη η Κουμουνδούρου και προσθέτει:

«Δεν τρέφουμε βέβαια κάποια αυταπάτη ότι ο κ. Γεωργιάδης θα πράξει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος, μόλις χθες, αποκάλεσε τους εργαζόμενους στην Υγεία "αχαΐρευτους". Το μόνο "αίσχος", λοιπόν, σε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι ο τραυματισμός δύο πολιτών που διαμαρτύρονταν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας. Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης.»

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 12:29
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