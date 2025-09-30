Delivery Hero Dmart Greece Α.Ε: Στα €55,7 εκατ. ο τζίρος της εταιρείας του efood το 2024

Η Delivery Hero Dmart Greece Α.Ε., εταιρεία του ομίλου της Delivery Hero, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ανακοίνωσε καθαρές προ φόρων ζημιές στο ποσό των 2,593 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 638 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Αύξηση τζίρου κατέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες το 2024 η Go Delivery, εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες διανομής του efood, ενώ σημαντική άνοδο εμφάνισαν και οι άλλες δύο θυγατρικές του ομίλου Delivery Hero στην Ελλάδα, η Delivery Hero Dmart Greece και η Άλφα Διανομές

DMart

1/ Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2024 διαμορφώθηκε στα 55,7 εκατ. Ευρώ έναντι 25,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

2/ Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε κυρίως από τη συγχώνευση με απορρόφηση της συνδεδεμένης εταιρείας ΙΝΚΑΤ Α.Ε. με απορρόφηση της τελευταίας από την DeliveryHero Dmart Greece A.E. που πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2023.

3/ Οι καθαρές προ φόρων ζημιές ανήλθαν στο ποσό των 2.593 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 638 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

[4/ Επίσης με βάση την εταιρεία δεν διατέθηκαν μερίσματα στο μέτοχο για τη χρήση αυτή. Όπως αναφέρεται, η εταιρία συνεχίζει, όπως τονίζεται, να επενδύει κεφάλαια για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της και για το ανθρώπινο δυναμικό της]

Alfa Dianomes

Επίσης, η εταιρεία Άλφα Διανομές Μ.Α.Ε., που είναι εταιρεία του ομίλου της Delivery Hero, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής εμπορίας ποτών, ζαχαρωδών προϊόντων και ψιλικών, καθώς και στη διανομή και αποθήκευση αυτών καταγράφει για την οικονομική χρήση του 2024 τα εξής:

1/ Ο Κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2024 διαμορφώθηκε στο ποσό των 47,7 εκατ. Ευρώ έναντι 42,8 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

2/ Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των ενδοομιλικών πωλήσεων

προς την Delivery Hero Dmart Greece A.E., στην αύξηση του πελατολογίου, καθώς και στην ενίσχυση της ζήτησης από το υπάρχον πελατολόγιο.

3/ Οι καθαρές προ φόρων ζημιές μειώθηκαν κατά περίπου 98% από το 2023 και ανήλθαν στο ποσό των 257 χιλ. Ευρώ.