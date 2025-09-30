Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος «έκαψε» Αυγενάκη και Στρατάκο – Πίεζαν να πληρωθούν ύποπτα ΑΦΜ

Με την εξέταση του Ευάγγελου Σημανδράκου – προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου 2024 – συνέχισε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών πληρωμών σήμερα, Τρίτη (30/9).

Τον τότε γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο, «έδειξε» ο κ. Σημανδράκος ως υπαίτιο για τις πιέσεις που του ασκήθηκαν, προκειμένου να πληρωθούν 6.000 «παγωμένα» ΑΦΜ. Πιο αναλυτικά, είπε πως ο κ. Στρατάκος του είχε μεταφέρει πως «κάτι πρέπει να γίνει με τα δεσμευμένα ΑΦΜ».

«Φάνηκε ότι ήθελαν να πληρωθούν», είπε ο κ. Σημανδράκος, υποστηρίζοντας πως μετά την αποχώρησή του από τον Οργανισμό, ο διάδοχός του, Κυριάκος Μπαμπασίδης, συγκάλεσε έκτακτο ΔΣ για την αποδέσμευση των ΑΦΜ. Σημείωσε, δε, πως ειπώθηκε τότε ότι υπήρχε «άνωθεν πολιτική εντολή, προκειμένου να προχωρήσει το θέμα».

Ανέφερε, ακόμη, ότι μέσα στις πιέσεις του κ. Στρατάκου προς το πρόσωπό του για τα «παγωμένα» ΑΦΜ ήταν και κάποιες που αφορούσαν τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). Ο τότε γγ του υπουργείου είπε στον κ. Σημανδράκο, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο ίδιος, ότι «πρέπει αν πληρωθεί ο Γιώργος» (ενν. Ξυλούρης), με τον πρόεδρο του Οργανισμού να απαντά πως για να συμβεί αυτό θα πρέπει «να γίνει έλεγχος σε όλη την εκμετάλλευση».

Όταν, μάλιστα, του ζητήθηκε από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τα όσα είχε πει ο Λευτέρης Αυγενάκης εναντίον του (σσ. τον είχε χαρακτηρίσει ως «αναξιόπιστο», «μη ικανό πρόεδρο» και «τζούφιο»), ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε ότι η «απαξίωση του χαρακτήρα του και της επαγγελματικής του υπόστασης» ήταν ο τρόπος που βρήκε ο τότε υπουργός για να τον αναγκάσει σε παραίτηση.

Ερωτηθείς, λοιπόν, για τους λόγους της παραίτησής του, μίλησε για «παράτυπες διαδικασίες κατάληψης της εξουσίας», αναφερόμενος στον διάδοχό του, Κυριάκο Μπαμπασίδη και είπε χαρακτηριστικά ότι «αναγκάστηκε» να στείλει επιστολή στο Μαξίμου (στον Γιάννη Μπρατάκο), καθώς δεν είχαν πλήρη εικόνα του τι συνέβαινε. «Παραιτήθηκα επειδή δεν είχε νόημα να υφίσταμαι σε έναν Οργανισμό», είπε τελικά, εξηγώντας πως ο Κυριάκος Μπαμπασίδης είχε κάνει ήδη κινήσεις για να τον παρακάμψει, όπως η σύγκληση ΔΣ παρά την απουσία του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το απόγευμα της Τρίτης (30/9), λίγο πριν τη λήξη της εξέτασης, ο κ. Σημανδράκος απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Γιάννη Γιώργο, σχετικά με το αν δέχτηκε πιέσεις από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Με αυτά που είδατε στον Τύπο και αυτά που ακούσατε, με το χέρι στην καρδιά πιστεύετε ότι δεν δέχτηκα πίεση από τον κ. Αυγενάκη;»

Σε επόμενη ερώτηση του Μιχάλη Λιβανού (ΝΔ), δε, σχετικά με το εάν κατά την γνώμη του είναι σημαντικότερο ένας οργανισμός να πληρώνει σωστά ή να πληρώνει στην ώρα του, ο κ. Σημανδράκος απάντησε – αφήνοντας σαφείς αιχμές – «για εμένα ως τεχνοκράτη να πληρώνει σωστά, για τους πολιτικούς να πληρώνει στην ώρα του».

Σε άλλη ερώτηση που δέχτηκε από τον, επίσης «γαλάζιο» βουλευτή, Παναγή Καππάτο, είπε είχε συμβεί προσπάθεια χειραγώγησής του, αποφεύγοντας, ωστόσο, να κατονομάσει τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονταν σε αυτή, πέραν του Γιώργου Στρατάκου, για τον οποίο είχε μιλήσει και νωρίτερα.

Στην ερώτηση του κ. Καππάτου να προσδιορίσει τα πρόσωπα για τα οποία μιλά, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε τον κ. Στρατάκο και προσέθεσε: «Θέλετε να σας πω όλα τα θέματα αυτά; Όταν για παράδειγμα, πάει ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη ΔΕΘ και θέλει να γίνει η πληρωμή πριν τη ΔΕΘ και λες ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, και σε πιέζει… (…) όποιος πέρασε από αυτά τα πόστα, πάντα γινόταν».

«Δηλαδή, όταν μπαίνει ο πολιτικός προϊστάμενος ή ο υπουργός ή ο υφυπουργός ή οι υφυπουργοί και προσπαθούν να πάνε πίσω κάποιες διαδικασίες του οργανογράμματος ή λες ότι πρέπει να γίνουν κρίσεις και να… μη γίνουν οι κρίσεις. Όταν μπαίνουν τέτοια ζητήματα δεν είναι χειραγώγηση;», είπε ακόμη ο κ. Σημανδράκος, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερα ονόματα.

«Αυτή είναι η απάντησή μου… Όταν για παράδειγμα πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει η πληρωμή, πριν το Πάσχα πρέπει να γίνει η πληρωμή ή πριν κάποια επίσκεψη πρέπει να γίνει η πληρωμή. Αυτές δεν είναι ενέργειες που πρέπει να γίνονται με βάση την επίσκεψη του πολιτικού…», είπε τέλος.

Πηγές της ΝΔ: Η κατάθεση Σημανδράκου επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από Μαξίμου και Υπουργείο

Παρά τις σαφείς αναφορές του κ. Σημανδράκου για τον τότε υπουργό Αργοτικής Ανάπτυξης και τον γγ του Υπουργείου, Γιώργο Στρατάκο, οι κύκλοι του κυβερνώντος κόμματος «διάβασαν» διαφορετικά την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού.

Η Πειραιώς υποστήριξε, μέσω διαρροών, πως με την κατάθεσή του ο κ. Σημανδράκος «επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου». Τόνισε, δε, πως θα πρέπει η αντιπολίτευση «να μην βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα», αφήνοντας σαφείς αιχμές εναντίον της κας Αποστολάκη και του κ. Χνάρη (βουλευτές του ΠΑΣΟΚ).

Στην «αντεπίθεση» και ο Λευτέρης Αυγενάκης

Ο κ. Αυγενάκης, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής, κάλεσε μέσω δήλωσής του τον κ. Σημανδράκο «να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος του». «Σε άλλη περίπτωση, επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου», υπογράμμισε ο πρώην υπουργός.

Σημείωσε, μάλιστα, πως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «δυστυχώς για ακόμη μία φορά, δεν απάντησε» σε μία σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις πιέσεις που δέχτηκε - όπως υποστήριξε - απο τον ίδιο, για τις οποίες, όπως ισχυρίζεται ο κ. Αυγενάκης, δεν προσκόμισε καμία απόδειξη, αλλά αρκέτσηκε σε «αοριστίες» και επέλεξε την «τακτική της υπεκφυγής».