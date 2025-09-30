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YALCO: Ισχυρή επανεκκίνηση με σχέδιο εξυγίανσης €34,3εκατ.
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18:46 - 30 Σεπ 2025

YALCO: Ισχυρή επανεκκίνηση με σχέδιο εξυγίανσης €34,3εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» (η «Εταιρεία») με την ευκαιρία δημοσιοποίησης των ενοποιημένων στοιχείων της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης 2025, η Διοίκηση της εταιρείας, ενημερώνει για τη δυναμική επανεκκίνηση και το σημαντικό στρατηγικό της πλάνο.
Οικονομική εξυγίανση και κεφαλαιακή ενίσχυση
Η εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η διαδικασία εξυγίανσης, η οποία αναμένεται να επιφέρει άμεσα και ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Β’ Εξαμήνου 2025.
Το πιο σημαντικό ορόσημο είναι η αναμενόμενη απόφαση του δικαστηρίου, μέσω της οποίας τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα βελτιωθούν κατά 34,3 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη διαγραφή ισόποσων υποχρεώσεων.
Κατά το Α’ Εξάμηνο 2025, οι ενοποιημένες πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 5,6%, παρά το γεγονός ότι επιβαρύνθηκαν από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της απόσχισης κλάδου και της διαδικασίας εξυγίανσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης και στόχοι
Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση σε συνδυασμό με τις στρατηγικές κινήσεις, οδηγούν σε ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών με στόχο τον υπερδιπλασιασμό του μέχρι το 2026. Οι βασικοί πυλώνες αυτής της θετικής πορείας είναι:
  • Επενδυτική συνεργασία: Η ολοκλήρωση της επενδυτικής συμμετοχής της εταιρείας TETHYS με ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο της YALCO TRADING Α.Ε., η οποία ήδη συμβάλλει στη διεύρυνση του πελατολογίου και των πωλήσεων του Ομίλου
  • Ολοκλήρωση απόσχισης κλάδου: Η ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου και η σταδιακή ωρίμανση της νέας στρατηγικής (προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, επέκταση πελατειακής βάσης, ενίσχυση αποθεμάτων).
Rebranding και διείσδυση στην αγορά
Τα ιστορικά εμπορικά σήματα IONIA και Fest υλοποιούν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα rebranding και στρατηγικής επανατοποθέτησης. Στόχοι της νέας κατεύθυνσης είναι η αύξηση της κερδοφορίας, η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και η δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης μέσω:
  • Δημιουργίας νέων συλλογών βασισμένων στις τελευταίες τάσεις της αγοράς
  • Σημαντικής επένδυσης στο e-commerce
  • Ενίσχυσης της υπηρεσίας ειδικής διακόσμησης και διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων.
Δυναμική ανάπτυξη στον κλάδο HORECA
Η YALCO αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα HORECA, έχοντας ήδη συνάψει νέες στρατηγικές συμβάσεις με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Η διεύρυνση της παρουσίας στον ξενοδοχειακό και εστιατορικό κλάδο με νέους προμηθευτές και premium μάρκες σηματοδοτεί τη δυναμική συμμετοχή της εταιρείας στην επερχόμενη έκθεση Xenia. Το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες εξυγίανσης που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει συνθήκες επαναδιαπραγμάτευσης της μετοχής.
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