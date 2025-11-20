Ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.
18:25 - 20 Νοε 2025
Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος σε ηλικία 74 ετών
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, μέλος της ιστορικής οικογένειας που σφράγισε για δεκαετίες το ελληνικό λιανεμπόριο. Η αιτία θανάτου είναι ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.
Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 21:39