Βουλή: Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη-Μαρινάκη για Λαζαρίδη και «Φραπέ»

Η έντονη αντιπαράθεση που ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή, με αφορμή την απουσία του μάρτυρα που θα έπρεπε να εξεταστεί σήμερα (20/11), Γιώργου Ξυλούρη, δεν άργησε – όπως ήταν αναμενόμενο – να μεταφερθεί και στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η αρχή του… δράματος έγινε με τον διαξιφισμό του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου και του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη.

Με αφορμή την Εξεταστική, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για τοξικότητα και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, κάνοντας λόγο για «ομολογία» συγκάλυψης εκ μέρους της κυβέρνησης και «αδιανόητο αυτογκόλ» του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Λίγη ώρα αργότερα στο «κανναβάτσο» μπήκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, αναφερόμενος στην χθεσινή διαμάχη κυβέρνησης-αντιπολίτευσης σχετικά με τη συμπεριφορά του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, στην Εξεταστική, επανέλαβε τις κατηγορίες περί «προπηλακισμού» προς τον μάρτυρα Σταύρο Τζεδάκη.

Μαρινάκης: Δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση σας – Κάνετε σώου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μεριά του, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως στήνει «σώου» με αφορμή την Εξεταστική και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση σας. Περιμένατε δύο μάρτυρες για να κάνετε σώου. Λέγατε σιγά μην τους καλέσουν αλλά εκλήθησαν, μετά είπατε θα τους συγκαλύψουν κι ενώ ο ένας έστειλε υπόμνημα, αυτοί τους οποίους θα συγκάλυπτε τον στέλνουν στον εισαγγελέα».

Εξαπέλυσε, δε, σφοδρά πυρά προς το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη προσωπικά για «ψέματα σε δημόσια μετάδοση» αναφορικά με την υπόθεση Λαζαρίδη και τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ πως ο «γαλάζιος» βουλευτής επιτέθηκε σωματικά στον κ. Τζεδάκη, κάτι που ο ίδιος ο μάρτυρας αρνήθηκε.

Ανδρουλάκης: Θέλετε να γυρίσετε κάποια κωμωδία εδώ σήμερα;

Ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Τζεδάκης είπε στον κ. Λαρζαρίδη «ναι, με ενοχλήσατε» και έκανε λόγο για «τραμπούκους της ΝΔ», σημειώνοντας παράλληλα ότι σωματική βία δεν θεωρείται μόνο η χειροδικία, αλλά και ο προπηλακισμός.

Σχετικά με τη μη εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») στην Εξεταστική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε, απευθυνόμενος στον Παύλο Μαρινάκη: «Είπατε ότι εσείς θα πάτε τον "Φραπέ" στον εισαγγελέα. Καλά, θέλετε να γυρίσετε κάποια κωμωδία εδώ σήμερα; Με αυτά που έχει πει πού έπρεπε να πάει αν όχι στον εισαγγελέα; Στον παπά-εξομολογητή;».

Σε έντονο ύφος, μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας: «Εγώ δικαιώθηκα από το ανώτατου δικαστήριο, το ΣτΕ, που έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο για τις υποκλοπές. Εσείς θέλετε κάνετε Ουγκάντα της Ευρώπης την Ελλάδα και δεν εφαρμόζετε την απόφαση του ΣτΕ».

Στηλίτευσε, δε, τη σχέση της κυβέρνησης με πολλά ΜΜΕ, που είναι – όπως είπε – «έτοιμα να αναπαράγουν τα ψέματα της ΝΔ». Κατηγόρησε, ακόμη, την κυβέρνηση πως «παίρνει τα λεφτά του ελληνικού λαού και τα κάνει διαπραγμάτευση με τα μίντια».

«Ποιοι ολιγάρχες, ποιες κατασκευαστικές, πλήρωσαν το πάρτι της Ομάδας Αλήθειας; Είστε επικίνδυνοι, είστε αδίστακτοι», κατέληξε.