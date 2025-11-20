ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βουλή: Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη-Μαρινάκη για Λαζαρίδη και «Φραπέ»
Πολιτική
17:50 - 20 Νοε 2025

Βουλή: Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη-Μαρινάκη για Λαζαρίδη και «Φραπέ»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η έντονη αντιπαράθεση που ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή, με αφορμή την απουσία του μάρτυρα που θα έπρεπε να εξεταστεί σήμερα (20/11), Γιώργου Ξυλούρη, δεν άργησε – όπως ήταν αναμενόμενο – να μεταφερθεί και στην Ολομέλεια της Βουλής.  

Η αρχή του… δράματος έγινε με τον διαξιφισμό του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου και του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη.

Με αφορμή την Εξεταστική, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για τοξικότητα και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, κάνοντας λόγο για «ομολογία» συγκάλυψης εκ μέρους της κυβέρνησης και «αδιανόητο αυτογκόλ» του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Λίγη ώρα αργότερα στο «κανναβάτσο» μπήκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος, αναφερόμενος στην χθεσινή διαμάχη κυβέρνησης-αντιπολίτευσης σχετικά με τη συμπεριφορά του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, στην Εξεταστική, επανέλαβε τις κατηγορίες περί «προπηλακισμού» προς τον μάρτυρα Σταύρο Τζεδάκη.

Μαρινάκης: Δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση σας – Κάνετε σώου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μεριά του, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως στήνει «σώου» με αφορμή την Εξεταστική και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση σας. Περιμένατε δύο μάρτυρες για να κάνετε σώου. Λέγατε σιγά μην τους καλέσουν αλλά εκλήθησαν, μετά είπατε θα τους συγκαλύψουν κι ενώ ο ένας έστειλε υπόμνημα, αυτοί τους οποίους θα συγκάλυπτε τον στέλνουν στον εισαγγελέα».

Εξαπέλυσε, δε, σφοδρά πυρά προς το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη προσωπικά για «ψέματα σε δημόσια μετάδοση» αναφορικά με την υπόθεση Λαζαρίδη και τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ πως ο «γαλάζιος» βουλευτής επιτέθηκε σωματικά στον κ. Τζεδάκη, κάτι που ο ίδιος ο μάρτυρας αρνήθηκε.

Ανδρουλάκης: Θέλετε να γυρίσετε κάποια κωμωδία εδώ σήμερα;

Ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης, σύμφωνα με τα οποία ο κ. Τζεδάκης είπε στον κ. Λαρζαρίδη «ναι, με ενοχλήσατε» και έκανε λόγο για «τραμπούκους της ΝΔ», σημειώνοντας παράλληλα ότι σωματική βία δεν θεωρείται μόνο η χειροδικία, αλλά και ο προπηλακισμός.

Σχετικά με τη μη εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») στην Εξεταστική, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε, απευθυνόμενος στον Παύλο Μαρινάκη: «Είπατε ότι εσείς θα πάτε τον "Φραπέ" στον εισαγγελέα. Καλά, θέλετε να γυρίσετε κάποια κωμωδία εδώ σήμερα; Με αυτά που έχει πει πού έπρεπε να πάει αν όχι στον εισαγγελέα; Στον παπά-εξομολογητή;».

Σε έντονο ύφος, μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας: «Εγώ δικαιώθηκα από το ανώτατου δικαστήριο, το ΣτΕ, που έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο για τις υποκλοπές. Εσείς θέλετε κάνετε Ουγκάντα της Ευρώπης την Ελλάδα και δεν εφαρμόζετε την απόφαση του ΣτΕ».

Στηλίτευσε, δε, τη σχέση της κυβέρνησης με πολλά ΜΜΕ, που είναι – όπως είπε – «έτοιμα να αναπαράγουν τα ψέματα της ΝΔ». Κατηγόρησε, ακόμη, την κυβέρνηση πως «παίρνει τα λεφτά του ελληνικού λαού και τα κάνει διαπραγμάτευση με τα μίντια».

«Ποιοι ολιγάρχες, ποιες κατασκευαστικές, πλήρωσαν το πάρτι της Ομάδας Αλήθειας; Είστε επικίνδυνοι, είστε αδίστακτοι», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 18:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο
Πολιτική

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

Όχι μόνο εκτός γραμμής, αλλά και ανέφικτη η πρόταση Δούκα
Ανεμοδείκτης

Όχι μόνο εκτός γραμμής, αλλά και ανέφικτη η πρόταση Δούκα

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου: Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές - «Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια»
Ναυτιλία

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου: Κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές - «Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια»

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη
Πολιτική

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ