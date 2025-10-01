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Σούπερ μάρκετ: Μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα τις επόμενες εβδομάδες
Οικονομία
15:17 - 01 Οκτ 2025

Σούπερ μάρκετ: Μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα τις επόμενες εβδομάδες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 προϊόντα, με τη λίστα να αναμένεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας για την καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας την ανάγκη οι αλυσίδες να μειώσουν και τα μεσοσταθμικά τους κέρδη ώστε να επεκταθεί η μείωση τιμών σε περισσότερους κωδικούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η δράση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης:

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών.

Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για μειώσεις τιμών με αποτελέσματα, πετυχαίνοντας να έχουμε πληθωρισμό τροφίμων 1,4% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι αναμφίβολα θετική και αναγκαία.

Αλλά, ας μειώσουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος, για να μειωθούν οι τιμές σε ακόμα περισσότερους κωδικούς, για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ώστε να διευκολυνθούν και τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής».

Σημειώνεται ότι για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς έχει υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον Σύνδεσμο των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 17:49
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