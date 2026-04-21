Τα ράφια στα super market της Λέσβου είναι άδεια - Μεγάλο πρόβλημα και στον τουρισμό

Τα ράφια στα super market της Λέσβου είναι άδεια, δεν μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα καθώς οι παραγωγοί έχουνε κλείσει το λιμάνι, τόνισε την Τρίτη (21/4) ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Σ. Κυρατζής, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα.

Τα προβλήματα των τυροκόμων και των κτηνοτρόφων της περιοχής είναι τεράστια και παρά τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις, δεν έχει δοθεί λύση από την πολιτεία.

«Το 80% των τυροκομείων είναι κλειστά και το περισσότερο γάλα πηγαίνει σε χωματερές. Δυστυχώς δεν έχει ανακοινωθεί κάτι συγκεκριμένο για αυτό το γάλα. Υπάρχουν περίπου 80 με 90 χιλιάδες αμνοερίφια που δεν έχουν πάει στην αγορά, ο παραγωγός αναγκάζεται αυτά τα ζώα να τα ταΐζει χωρίς να έχει κάποια βοήθεια από το κράτος», τόνισε στον ρ/σ Παραπολιτικά o Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Στρατής Κυρατζής.

Πρόσθεσε βέβαια πως η κατάσταση αυτή επηρεάζει όλο το νησί: «Η οικονομία του νησιού βασίζεται στην κτηνοτροφία κάτι συγκεκριμένο από την κυβέρνηση δεν ακούσαμε. Τα ράφια στα super market είναι άδεια γιατί εδώ και δέκα μέρες δεν μπορούν να έρθουν προϊόντα καθώς οι παραγωγοί έχουν κλείσει το λιμάνι», σημείωσε ο κ. Κυρατζής.

Επιπλέον, είπε πως «υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στον τουρισμό, ήταν να έρθουν τουρίστες από τα απέναντι παράλια και δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω ακυρώσεων. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Δεν λένε κάτι συγκεκριμένο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αυτό κι ο κόσμος αντιδρά».