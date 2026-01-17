Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα αύριο Κυριακή

Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα (12/1) και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τις Κυριακές 18 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών για ασφαλείς και συνετές αγορές κατά την περίοδο των εκπτώσεων:
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Αναγραφή τιμών: Σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση πρέπει να αναγράφεται σαφώς η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης.
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Προγενέστερη τιμή: Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά πάνω από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Στην περίπτωση προοδευτικής μείωσης τιμής, η προγενέστερη τιμή είναι η τιμή πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης.
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Ποσοστά έκπτωσης: Εκτός από τις τιμές, επιτρέπεται η αναγραφή και του ποσοστού έκπτωσης. Αν περισσότερα από το 60% των προϊόντων έχουν μειωμένη τιμή, πρέπει να αναγράφεται το παρεχόμενο ποσοστό και, σε περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία, να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων («από … % έως … %»). Αν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, πρέπει να αναγράφεται το αντίστοιχο ποσοστό.
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Καταστήματα STOCK/OUTLET: Οφείλουν να εμφανίζουν την παλαιά τιμή πώλησης διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με σαφή διάκριση. Προαιρετικά μπορεί να αναγράφεται και το ποσοστό μείωσης. Σε κάθε διαφημιστική επικοινωνία επιτρέπεται μόνο η χρήση λέξεων όπως «εκπτώσεις» ή «προσφορές».
Πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις
Σε περίπτωση ανακριβούς ή παραπλανητικής ανακοίνωσης τιμών ή ποσοστών έκπτωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον έμπορο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με ελάχιστο ύψος 20.000 ευρώ. Αν η παράβαση επαναληφθεί εντός πενταετίας, το ανώτατο πρόστιμο αυξάνεται σε 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις τιμές και τις εκπτώσεις, ώστε να επωφεληθούν με ασφάλεια από τις χειμερινές προσφορές.