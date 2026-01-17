ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα αύριο Κυριακή
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:30 - 17 Ιαν 2026

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα αύριο Κυριακή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αγορά κινείται σε ρυθμούς χειμερινών εκπτώσεων, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές.

Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα (12/1) και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τις Κυριακές 18 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών για ασφαλείς και συνετές αγορές κατά την περίοδο των εκπτώσεων:

  • Αναγραφή τιμών: Σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση πρέπει να αναγράφεται σαφώς η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης.

  • Προγενέστερη τιμή: Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά πάνω από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Στην περίπτωση προοδευτικής μείωσης τιμής, η προγενέστερη τιμή είναι η τιμή πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης.

  • Ποσοστά έκπτωσης: Εκτός από τις τιμές, επιτρέπεται η αναγραφή και του ποσοστού έκπτωσης. Αν περισσότερα από το 60% των προϊόντων έχουν μειωμένη τιμή, πρέπει να αναγράφεται το παρεχόμενο ποσοστό και, σε περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία, να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων («από … % έως … %»). Αν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, πρέπει να αναγράφεται το αντίστοιχο ποσοστό.

  • Καταστήματα STOCK/OUTLET: Οφείλουν να εμφανίζουν την παλαιά τιμή πώλησης διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με σαφή διάκριση. Προαιρετικά μπορεί να αναγράφεται και το ποσοστό μείωσης. Σε κάθε διαφημιστική επικοινωνία επιτρέπεται μόνο η χρήση λέξεων όπως «εκπτώσεις» ή «προσφορές».

Πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις

Σε περίπτωση ανακριβούς ή παραπλανητικής ανακοίνωσης τιμών ή ποσοστών έκπτωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον έμπορο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με ελάχιστο ύψος 20.000 ευρώ. Αν η παράβαση επαναληφθεί εντός πενταετίας, το ανώτατο πρόστιμο αυξάνεται σε 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις τιμές και τις εκπτώσεις, ώστε να επωφεληθούν με ασφάλεια από τις χειμερινές προσφορές.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/01/2026 - 15:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Kρήτη: 34 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου
Ειδήσεις

Kρήτη: 34 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οδηγήσει σε ηθική και θεσμική παρακμή τη χώρα
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει οδηγήσει σε ηθική και θεσμική παρακμή τη χώρα

Μητσοτάκης: Η φρεγάτα «Κίμων» σύμβολο ισχυρής Ελλάδας - Δε θα δώσουμε άλλα χρήματα στους αγρότες
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η φρεγάτα «Κίμων» σύμβολο ισχυρής Ελλάδας - Δε θα δώσουμε άλλα χρήματα στους αγρότες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο
Φορολογία

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους
Επιχειρήσεις

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ