Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα αύριο Κυριακή

Η αγορά κινείται σε ρυθμούς χειμερινών εκπτώσεων, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές.

Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα (12/1) και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τις Κυριακές 18 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών για ασφαλείς και συνετές αγορές κατά την περίοδο των εκπτώσεων:

Αναγραφή τιμών: Σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση πρέπει να αναγράφεται σαφώς η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης.

Προγενέστερη τιμή: Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά πάνω από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από 30 ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών. Στην περίπτωση προοδευτικής μείωσης τιμής, η προγενέστερη τιμή είναι η τιμή πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης.

Ποσοστά έκπτωσης: Εκτός από τις τιμές, επιτρέπεται η αναγραφή και του ποσοστού έκπτωσης. Αν περισσότερα από το 60% των προϊόντων έχουν μειωμένη τιμή, πρέπει να αναγράφεται το παρεχόμενο ποσοστό και, σε περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία, να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων («από … % έως … %»). Αν οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, πρέπει να αναγράφεται το αντίστοιχο ποσοστό.

Καταστήματα STOCK/OUTLET: Οφείλουν να εμφανίζουν την παλαιά τιμή πώλησης διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με σαφή διάκριση. Προαιρετικά μπορεί να αναγράφεται και το ποσοστό μείωσης. Σε κάθε διαφημιστική επικοινωνία επιτρέπεται μόνο η χρήση λέξεων όπως «εκπτώσεις» ή «προσφορές».

Πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις

Σε περίπτωση ανακριβούς ή παραπλανητικής ανακοίνωσης τιμών ή ποσοστών έκπτωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον έμπορο έως 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με ελάχιστο ύψος 20.000 ευρώ. Αν η παράβαση επαναληφθεί εντός πενταετίας, το ανώτατο πρόστιμο αυξάνεται σε 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις τιμές και τις εκπτώσεις, ώστε να επωφεληθούν με ασφάλεια από τις χειμερινές προσφορές.