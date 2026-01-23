Νέο deal για Μασούτη: Αποκτά το 51% της Kontzoglou Distribution

Νέα επιχειρηματική κίνηση δρομολογεί η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μασούτης, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των τελικών συμφωνιών για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, διευρύνοντας το αποτύπωμά της πέραν της οργανωμένης λιανικής. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης του 51% της Kontzoglou Distribution (Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών ΑΕ).

Μια κίνηση που σηματοδοτεί την είσοδό του με πλειοψηφικό ποσοστό στον τομέα της χονδρικής και της οργανωμένης διανομής βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Πρόκειται για μια επένδυση με σαφή στρατηγικό χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη θωράκιση των δικτύων logistics του ομίλου.

Βάσει των ίδιων πηγών, η Kontzoglou Distribution θα συνεχίσει να λειτουργεί με το υφιστάμενο επιχειρησιακό της μοντέλο, ενώ το management παραμένει στην οικογένεια Κοντζόγλου. Η εταιρεία εντάσσεται στον όμιλο Μασούτης χωρίς να προβλέπεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, άμεση λειτουργική συγχώνευση ή αναδιάρθρωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο όμιλος επενδύει στη διατήρηση του εξειδικευμένου know-how και της αυτονομίας της εταιρείας διανομής.

Η Kontzoglou Distribution δραστηριοποιείται στη χονδρική εμπορία και διανομή τροφίμων και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, διαθέτοντας ισχυρό χαρτοφυλάκιο αποκλειστικών συνεργασιών με διεθνείς προμηθευτές, καθώς και ανεπτυγμένες υποδομές logistics. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η παρουσία της σε στρατηγικά σημεία της χώρας την καθιστά έναν κρίσιμο συμπληρωματικό κρίκο για τις ανάγκες διανομής του ομίλου Μασούτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπό διαμόρφωση συναλλαγή έχει ήδη τεθεί προς εξέταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κανονιστικής διαδικασίας.