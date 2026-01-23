ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο deal για Μασούτη: Αποκτά το 51% της Kontzoglou Distribution
ΕΜΠΟΡΙΟ
16:40 - 23 Ιαν 2026

Νέο deal για Μασούτη: Αποκτά το 51% της Kontzoglou Distribution

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα επιχειρηματική κίνηση δρομολογεί η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μασούτης, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των τελικών συμφωνιών για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, διευρύνοντας το αποτύπωμά της πέραν της οργανωμένης λιανικής. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης του 51% της Kontzoglou Distribution (Αφοί Κοντζόγλου – Δίκτυο Διανομών ΑΕ).

Μια κίνηση που σηματοδοτεί την είσοδό του με πλειοψηφικό ποσοστό στον τομέα της χονδρικής και της οργανωμένης διανομής βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Πρόκειται για μια επένδυση με σαφή στρατηγικό χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη θωράκιση των δικτύων logistics του ομίλου.

Βάσει των ίδιων πηγών, η Kontzoglou Distribution θα συνεχίσει να λειτουργεί με το υφιστάμενο επιχειρησιακό της μοντέλο, ενώ το management παραμένει στην οικογένεια Κοντζόγλου. Η εταιρεία εντάσσεται στον όμιλο Μασούτης χωρίς να προβλέπεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, άμεση λειτουργική συγχώνευση ή αναδιάρθρωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο όμιλος επενδύει στη διατήρηση του εξειδικευμένου know-how και της αυτονομίας της εταιρείας διανομής.

Η Kontzoglou Distribution δραστηριοποιείται στη χονδρική εμπορία και διανομή τροφίμων και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, διαθέτοντας ισχυρό χαρτοφυλάκιο αποκλειστικών συνεργασιών με διεθνείς προμηθευτές, καθώς και ανεπτυγμένες υποδομές logistics. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η παρουσία της σε στρατηγικά σημεία της χώρας την καθιστά έναν κρίσιμο συμπληρωματικό κρίκο για τις ανάγκες διανομής του ομίλου Μασούτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπό διαμόρφωση συναλλαγή έχει ήδη τεθεί προς εξέταση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κανονιστικής διαδικασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας
Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART
ΑΜΥΝΑ

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/08/2026 - 09:00

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 08:49

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ