Το 80% των Ελλήνων «πνίγεται» από την υπερπληροφόρηση – Ψηλά η αξιοπιστία του Ειδικού Τύπου

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης ΜΕDIA & MAGAZINE DAYS 2026, που πραγματιοποιήθηκε στις 3-5 Ιουνίου στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, με την συμμετοχή σημαντικών θεσμικών εκπροσώπων και φορέων του χώρου ενημέρωσης.
Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκανε η ιδρύτρια της Focus Bari και Resilience Expert, Ξένια Κούρτογλου, η οποία τόνισε:
Yπερπληροφόρηση και δυσπιστία διαμορφώνουν το νέο τοπίο:
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (80%), εμφανίζεται «πνιγμένη» από τον όγκο ειδήσεων και πληροφοριών που λαμβάνουν, ενώ 9 στους 10 δηλώνουν επιφυλακτικοί, για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα περιεχομένου που καταναλώνουν.
Ισχυρή σχέση με Ειδικό Τύπο:
78% των πολιτών έρχεται σε επαφή με έντυπα ειδικού περιεχομένου, ενώ περισσότεροι από 2 στους 3 αναγνώστες (68%), δηλώνουν ότι βρίσκουν σε αυτά χρήσιμο, αποκλειστικό και ουσιαστικό περιεχόμενο που δεν συναντούν αλλού.
Ο Ειδικός Τύπος ως σημείο αναφοράς για επαγγελματίες και απαιτητικά κοινά:
65% των επαγγελματιών θεωρεί τα εξειδικευμένα έντυπα, αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τον κλάδο του, ενώ 54% των αναγνωστών τα αξιοποιεί ως πρακτικό εργαλείο για την εργασία, η γνώση και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.
Ο Περιφερειακός Τύπος παραμένει πυλώνας τοπικής επιρροής:
Περισσότεροι από 3 στους 4 Έλληνες (77%), έρχονται σε επαφή με περιφερειακά έντυπα, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο για τη σύνδεση των πολιτών με τον τόπο τους
(74%), καθώς και την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.
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