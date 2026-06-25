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Focus Bari: 6 στους 10 Έλληνες βλέπουν την AI ως σύμμαχο στην εξυπηρέτηση πελατών
Επιχειρήσεις
14:34 - 25 Ιουν 2026

Focus Bari: 6 στους 10 Έλληνες βλέπουν την AI ως σύμμαχο στην εξυπηρέτηση πελατών

Reporter.gr Newsroom
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Η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών και αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της εμπειρίας πελάτη (Customer Experience – CX), σύμφωνα με τα ευρήματα του δεύτερου τεύχους της έρευνας «CX Stories – AI & Τάσεις στο CX» της Focus Bari. Η έρευνα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, και αποτυπώνει τις εμπειρίες, τις προσδοκίες και τις απόψεις των καταναλωτών για την εξυπηρέτηση πελατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας, που διεξήχθη τον Μάιο του 2026 σε δείγμα 1.010 ατόμων άνω των 18 ετών, το 60% των καταναλωτών θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών, ποσοστό που επιβεβαιώνει τη θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες.

Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ως σημαντικότερα οφέλη της AI την 24ωρη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, την αμεσότητα στις απαντήσεις και την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων. Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι η συνεχής υποστήριξη αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ακολουθούν η γρήγορη ανταπόκριση στα αιτήματα και η αποτελεσματικότερη διαχείριση ζητημάτων εξυπηρέτησης.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα καταγράφει υψηλό βαθμό εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες. Σχεδόν επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα στη χρήση εργαλείων όπως chatbots, online εφαρμογές και συστήματα φωνητικής εξυπηρέτησης, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές περαιτέρω ψηφιοποίησης της εξυπηρέτησης πελατών.

Σε επίπεδο κλάδων, η εστίαση, η τεχνολογία και τα supermarkets συγκεντρώνουν τις υψηλότερες αξιολογήσεις ως προς τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη. Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση στους συγκεκριμένους τομείς έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με καθοριστικό παράγοντα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη σε όλους τους κλάδους. Οι τηλεπικοινωνίες και η εστίαση εμφανίζουν τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις στο συναισθηματικό αποτύπωμα που αφήνουν στους πελάτες, συγκεντρώνοντας ταυτόχρονα έντονα θετικές αλλά και αρνητικές εμπειρίες.

Παρά τη θετική αποδοχή της τεχνολογίας, οι καταναλωτές εξακολουθούν να θεωρούν απαραίτητη την ανθρώπινη παρέμβαση σε πιο σύνθετα ζητήματα. Το 64% δηλώνει ότι προτιμά την ανθρώπινη επικοινωνία όταν προκύπτουν δύσκολα προβλήματα, ενώ αντίστοιχο ποσοστό εκτιμά ότι οι νέες τεχνολογίες είναι περισσότερο κατάλληλες για την επίλυση απλών αιτημάτων.

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ

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