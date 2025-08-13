Aεροδρόμιο «Μακεδονία»: Άνοδος 7,3% στην επιβατική κίνηση το επτάμηνο 2025

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο φέτος διακινήθηκαν 4,36 εκατ. επιβάτες, έναντι 4,07 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Θεσσαλονίκης ως σημαντικού αεροπορικού κόμβου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 3,8%, φτάνοντας τους 1.427.889, από 1.375.147 πέρσι.

Από τον Απρίλιο η κίνηση στο αεροδρόμιο ανέβηκε αισθητά και κορυφώθηκε τον Ιούλιο, με συνολικά 882.656 επιβάτες, από 817.924 τον Ιούλιο του 2024. Οι διεθνείς επιβάτες τον Ιούλιο ανήλθαν σε 639.752 (+10,9%) και οι επιβάτες εσωτερικού σε 242.904 (+0,7%).

Αναλυτικά για τους επιβάτες εσωτερικού:

Απρίλιος: 202.244 (+5,7%)

Μάιος: 204.598 (-0,9%)

Ιούνιος: 225.105 (+4,7%)

Ιούλιος: 242.904 (+0,7%)

Για τους διεθνείς επιβάτες:

Απρίλιος: 425.033 (+9,4%)

Μάιος: 507.776 (+5,7%)

Ιούνιος: 546.503 (+8,5%)

Ιούλιος: 639.752 (+10,9%)

Οι συνολικές πτήσεις τον Ιούλιο ανήλθαν σε 7.129 (+10,1%), ενώ για το επτάμηνο έφτασαν τις 33.982, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με πέρυσι.

Την πρώτη πεντάδα εθνικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιβατική παρουσία στο αεροδρόμιο αποτελούν οι Έλληνες, Γερμανοί, Βρετανοί, Κύπριοι και Ιταλοί.