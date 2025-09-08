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ΕΕΤΤ: Μείωση τελών για παρόχους που επενδύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
14:00 - 08 Σεπ 2025

ΕΕΤΤ: Μείωση τελών για παρόχους που επενδύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΕΤΤ παρέχει τη δυνατότητα μείωσης των τελών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε παρόχους που επενδύουν σε αντιρρυπαντικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, σύμφωνα με νέο Κανονισμό που εξέδωσε. Στόχος της ρυθμιστικής αρχής είναι η ενίσχυση κινήτρων για την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών, όπως προβλέπεται και στον Κανονισμό Γενικών και Ειδικών Αδειών.

Ο Κανονισμός περιγράφει τη διαδικασία και μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των τελών, παρέχοντας και ενδεικτικά παραδείγματα.

Κύρια σημεία του Κανονισμού:

  • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος: Όλοι οι πάροχοι με Γενική ή/και Ειδική Άδεια που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την υποβολή του αιτήματος. Το αίτημα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.
  • Χρονικό πλαίσιο επένδυσης: Η επένδυση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός δύο ετών από την υποβολή του αιτήματος και να αφορά σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο πάροχος δεν πρέπει να έχει λάβει επιδότηση για την εν λόγω επένδυση.
  • Υπολογισμός μείωσης: Το ύψος της μείωσης καθορίζεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από ταχυδρομικές υπηρεσίες και το ύψος της επένδυσης.
  • Έγκριση και εφαρμογή: Μετά την εξέταση του αιτήματος, η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση για το τελικό αποδεκτό ύψος της επένδυσης. Η μείωση εφαρμόζεται στην επόμενη χρήση των τελών μετά την έκδοση της απόφασης.
  • Ποσοστιακή κατανομή: Εάν ο πάροχος δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, η μείωση των τελών εφαρμόζεται αποκλειστικά στο ποσοστό της επένδυσης που αντιστοιχεί στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.
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