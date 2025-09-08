ΕΕΤΤ: Μείωση τελών για παρόχους που επενδύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες

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Η ΕΕΤΤ παρέχει τη δυνατότητα μείωσης των τελών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε παρόχους που επενδύουν σε αντιρρυπαντικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, σύμφωνα με νέο Κανονισμό που εξέδωσε. Στόχος της ρυθμιστικής αρχής είναι η ενίσχυση κινήτρων για την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών, όπως προβλέπεται και στον Κανονισμό Γενικών και Ειδικών Αδειών.

Ο Κανονισμός περιγράφει τη διαδικασία και μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των τελών, παρέχοντας και ενδεικτικά παραδείγματα.

Κύρια σημεία του Κανονισμού: