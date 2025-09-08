ΕΕΤΤ: Μείωση τελών για παρόχους που επενδύουν σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες

Ο Κανονισμός περιγράφει τη διαδικασία και μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των τελών, παρέχοντας και ενδεικτικά παραδείγματα.
Κύρια σημεία του Κανονισμού:
- Δικαίωμα υποβολής αιτήματος: Όλοι οι πάροχοι με Γενική ή/και Ειδική Άδεια που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την υποβολή του αιτήματος. Το αίτημα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.
- Χρονικό πλαίσιο επένδυσης: Η επένδυση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός δύο ετών από την υποβολή του αιτήματος και να αφορά σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο πάροχος δεν πρέπει να έχει λάβει επιδότηση για την εν λόγω επένδυση.
- Υπολογισμός μείωσης: Το ύψος της μείωσης καθορίζεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από ταχυδρομικές υπηρεσίες και το ύψος της επένδυσης.
- Έγκριση και εφαρμογή: Μετά την εξέταση του αιτήματος, η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση για το τελικό αποδεκτό ύψος της επένδυσης. Η μείωση εφαρμόζεται στην επόμενη χρήση των τελών μετά την έκδοση της απόφασης.
- Ποσοστιακή κατανομή: Εάν ο πάροχος δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς, η μείωση των τελών εφαρμόζεται αποκλειστικά στο ποσοστό της επένδυσης που αντιστοιχεί στις ταχυδρομικές υπηρεσίες.