Άνοδος σχεδόν 2% για το πετρέλαιο μετά τη «μέτρια» αύξηση παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν πάνω από 1 δολάριο το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9), ανακτώντας μέρος των απωλειών της περασμένης εβδομάδας, καθώς η αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ θεωρήθηκε μέτρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, σημειώνουν άνοδο 1,94% στα 66,77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο ενισχύεται κατά 1,92% στα 63,06 δολάρια. Και οι δύο δείκτες είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 2% την Παρασκευή (5/9), λόγω της αδύναμης έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία δυσχέρανε τις προοπτικές ζήτησης ενέργειας. Την περασμένη εβδομάδα είχαν χάσει πάνω από 3%.

Ο ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσε σχέδια για περαιτέρω αύξηση της παραγωγής από τον Οκτώβριο, αλλά το ποσό ήταν μικρότερο από τις προβλέψεις ορισμένων αναλυτών. «Η αγορά είχε προτρέξει αναφορικά με την αύξηση του ΟΠΕΚ+», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank. «Σήμερα βλέπουμε μια κλασική αντίδραση του τύπου «πουλάμε τη φήμη, αγοράζουμε το γεγονός»».

Ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει την παραγωγή από τον Απρίλιο, μετά από χρόνια περικοπών για στήριξη της αγοράς πετρελαίου. Η τελευταία απόφαση έρχεται παρά την πιθανή υπερπροσφορά πετρελαίου τους χειμερινούς μήνες στο Βόρειο Ημισφαίριο. Τα οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν την παραγωγή από τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα,πολύ χαμηλότερα από τις αυξήσεις των περίπου 555.000 βαρελιών την ημέρα για Σεπτέμβριο και Αύγουστο και των 411.000 βαρελιών την ημέρα για Ιούλιο και Ιούνιο.

Ο αντίκτυπος αυτής της αύξησης αναμένεται περιορισμένος, καθώς ορισμένα μέλη έχουν ήδη υπερπαραγωγή, και έτσι τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής πιθανώς θα περιλαμβάνουν βαρέλια που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, σύμφωνα με αναλυτές. «Οι προσδοκίες για περιορισμό της προσφοράς από πιθανές νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επίσης, συμβάλλουν στην υποστήριξη», δήλωσε ο Toshitaka Tazawa, αναλυτής της Fujitomi Securities.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή (7/9) ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η πιο σαφής ένδειξη μέχρι στιγμής για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας ή των αγοραστών πετρελαίου της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Νέες κυρώσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν τις ροές ρωσικού αργού, σύμφωνα με τον Frederic Lasserre, επικεφαλής έρευνας της Gunvor.

Σε σημείωμα της Goldman Sachs το Σαββατοκύριακο, αναφέρεται ότι αναμένεται ελαφρώς μεγαλύτερο πλεόνασμα πετρελαίου το 2026, καθώς η αύξηση της αμερικανικής προσφοράς θα υπερκεράσει τη μείωση της ρωσικής προσφοράς και την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. Η τράπεζα διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για τις τιμές Brent/WTI για το 2025 και εκτιμά μέσο όρο 56/52 δολάρια ανά βαρέλι για το 2026.

«Άλμα» για το φυσικό αέριο - Σε «πράσινο» έδαφος τα εμπορεύματα

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 2,177% στα 32.665 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,09% στα 3.656,72 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,68% στα 41,834 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ανεβαίνει κατά 0,30% και βρίσκεται στα 4,5645 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,07% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1727 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3523 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,03% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8672 βρετανική λίρα ανά ευρώ.