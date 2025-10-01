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Συνεργασία Vodafone CU και Snappi με δώρο 15€ σε κάθε νέο λογαριασμό
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:11 - 01 Οκτ 2025

Συνεργασία Vodafone CU και Snappi με δώρο 15€ σε κάθε νέο λογαριασμό

Reporter.gr Newsroom
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Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την ΕΚΤ, ενώνει τις δυνάμεις της με το Vodafone CU για να προσφέρει στους νέους κάτι παραπάνω από έναν τραπεζικό λογαριασμό, μια νέα ψηφιακή εμπειρία για να κερδίζουν περισσότερα.

H συνεργασία Snappi και Vodafone CU κάνει την καθημερινότητά των Vodafone CU συνδρομητών εύκολη, γρήγορη και 100% ψηφιακή χαρίζοντάς τους 15€ δώρο στον νέο Snappi λογαριασμό τους. Έτσι, μπορούν να ζουν κάθε στιγμή στο φουλ, χωρίς κρυφές χρεώσεις, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια, με ένα απλό snap.

Σύμφωνα με έρευνα η Gen Z στην Ελλάδα είναι πιο αισιόδοξη από ποτέ, έτοιμη να δοκιμάσει νέες ιδέες και να πάρει το μέλλον στα χέρια της. Παράλληλα, δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που είναι απλά, ξεκάθαρα και ψηφιακά. Η Snappi συστήνει το κοινό σε μια εύκολη και ευέλικτη τραπεζική εμπειρία. Με ψηφιακό άνοιγμα λογαριασμού, 3% επιτόκιο για τα πρώτα 1000€, ψηφιακή και φυσική κάρτα αλλά και 24ωρη εξυπηρέτηση και μηδενικές χρεώσεις, η Snappi κάνει τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών αναγκών πιο εύκολη και ευχάριστη και δίνει τη δύναμη στους χρήστες να διαχειρίζονται τα χρήματά τους με αυτοπεποίθηση.

Η Gabriella Kindert, CEO της Snappi δήλωσε σχετικά: «Οι νέοι της Ελλάδας είναι έτοιμοι για καινοτομία και για εξυπνότερους τρόπους που θα τους βοηθήσουν να βγάλουν και να διαχειριστούν τα χρήματά τους. Η Snappi έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμπεριληπτική και υποστηρικτική προς τους νέους ανθρώπους. Τους εξυπηρετούμε και τους διευκολύνουμε. Η συνεργασία μας με το Vodafone CU αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του οράματος. Μέσω της συνεργασίας θα παρέχουμε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές λύσεις που δημιουργούν απτά οφέλη για τους πελάτες».

«Στη Vodafone, πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη της τεχνολογίας να φέρνει θετική αλλαγή, ειδικά όταν πρόκειται για τους νέους. Η συνεργασία μας με τη Snappi δεν είναι απλώς μια στρατηγική συμμαχία, αλλά μια κοινή δέσμευση να προσφέρουμε στα νέα άτομα τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Το Vodafone CU είναι χτισμένο πάνω σε αξίες όπως η ελευθερία, η απλότητα και η σύνδεση, αξίες που μοιραζόμαστε με τη Snappi. Μαζί, δημιουργούμε έναν νέο, ψηφιακό δρόμο που ενώνει την επικοινωνία με τις χρηματοοικονομικές λύσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δύναμη και την ανεξαρτησία της νέας γενιάς.» ανέφερε η Zohar Weitz, Διευθύντρια Καταναλωτικών Προϊόντων της Vodafone Ελλάδας.

Πώς δουλεύει;

1. Πάρε τον μοναδικό CU AROUND κωδικό σου
Μπες στο My CU app, στο CU Around, βρες το Snappi offer και πάτησε "Το θέλω" για να πάρεις τον μοναδικό σου κωδικό ή στείλε cusnappi στο 54646.

2. Μπες στη CU List
Μπες εδώ και συμπλήρωσε τη φόρμα με:
• Ονοματεπώνυμο
• CU κινητό
• Email
• Μοναδικό CU κωδικό

3. Κατέβασε το Snappi app
Κατέβασε το Snappi από Google Play ή App Store, ξεκίνησε το onboarding επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία σου μέσω eGov και φτιάξε τον λογαριασμό σου. Μόλις ο λογαριασμός σου ενεργοποιηθεί, θα λάβεις 15€ στον Snappi λογαριασμό σου μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.

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