Τα Εξελιγμένα Αυτόνομα Δίκτυα 5ης Γενιάς
07:49 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Γράφει ο Αθανάσιος Κανάτας,  Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων  του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μια από τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και δικτύων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αποτελεί η απόφαση των παρόχων κινητών επικοινωνιών να αναπτύξουν τα αυτόνομα 5G δίκτυα (5GStandalone, 5GSA. Πρόκειται για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G τόσο στα ραδιοδίκτυα όσο και στα δίκτυα κορμού των παρόχων, με εγγενείς δυνατότητες νεφοϋπολογιστικής.

Μέχρι τώρα, οι υπηρεσίες 5G στηρίζονταν στη δικτυακή υποδομή κορμού 4ης γενιάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις δυνατότητες των δικτύων σε επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών. Ένα δίκτυο κορμού 5GSA είναι εξαιρετικά ευέλικτο, προγραμματιζόμενο, με δυνατότητα σχεδίασης διαφοροποιημένων υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις των πελατών, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων βασισμένων στην επίδοση και προσφέροντας εξασφαλισμένη ποιότητα, ασφάλεια και προσαρμοστικότητα.

Η σημασία του εγχειρήματος είναι μεγάλη με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα. Οι πάροχοι θα μπορούν να αναβαθμίζουν υπάρχουσες και να αναπτύσσουν με αυτοματοποιημένο τρόπο νέες υπηρεσίες, σε εξαιρετικά χαμηλότερους χρόνους, να διαχειρίζονται αποδοτικά τις υπηρεσίες και την τηλεπικοινωνιακή κίνηση και να προσφέρουν ευρεία γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη 5G. Έτσι, ανοίγονται νέοι δρόμοι για τους παρόχους δικτύου προσδίδοντας επιπλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν και το ρόλο του δημιουργού νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Επιπλέον, με τη διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα είναι εφικτός ο διαχωρισμός των πελατών σε κατηγορίες, π.χ. απλοί καταναλωτές, εταιρείες, κυβερνητικοί φορείς, κλπ., με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις επίδοσης και άρα και κόστος υπηρεσίας. Αυτή η δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών και σχεδίασης στοχευμένων υπηρεσιών θα επιτρέψει τον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια για τις κρίσιμες υποδομές.

Τα οφέλη όμως θα είναι πολλά και για τους απλούς χρήστες των κινητών επικοινωνιών, οι οποίοι θα απολαμβάνουν εξελιγμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες με ταχύτερη απόκριση των δικτύων, χαμηλότερους χρόνους σύνδεσης, μεγαλύτερη αξιοπιστία και υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα δίκτυα 5GSA μπορούν να υποστηρίξουν και εξελιγμένες συσκευές χαμηλού κόστους (RedCap), οι οποίες είναι μικρής πολυπλοκότητας, έχουν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και μπορεί να είναι απλοί αισθητήρες, κάμερες, routers ή και ‘φορέσιμες’ συσκευές με δυνατότητες φωνητικής επικοινωνίας.

Επίσης, με τα δίκτυα 5GSA δίνεται η δυνατότητα για το VoiceoverNewRadio (VoNR), που εξασφαλίζει υψηλότερης ποιότητας φωνητική επικοινωνία με σχεδόν στιγμιαία σύνδεση μιας κλήσης.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στο πλεονέκτημα της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης των δικτύων με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα δεδομένων που μεταδίδεται.

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη των δικτύων 5GSA είναι επιβεβλημένη και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, καθώς θα αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών.

