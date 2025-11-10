«Ενεργειακός κόμβος ή ορμητήριο;» – Ο Κουτσούμπας προειδοποιεί για τους κινδύνους της αμερικανικής παρουσίας

Για τις ενεργειακές συμφωνίες της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ, τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, αλλά και για τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews.

Ο κ. Κουτσούμπας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως «οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης και ορισμένων άλλων κομμάτων πρέπει να μετριαστούν», καθώς —όπως είπε— «η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο του πανάκριβου αμερικανικού LNG, κάτι που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο οικονομικές όσο και εθνικές».

«Η χώρα μας γίνεται πύλη εισόδου για τα αμερικανικά ενεργειακά συμφέροντα στην Ευρώπη, όμως αυτό δεν σημαίνει ασφάλεια ούτε σταθερότητα. Το αντίθετο: εμπλέκει την Ελλάδα σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις μεγάλων δυνάμεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Οι ενεργειακοί κόμβοι δεν έφεραν ποτέ ειρήνη»

Ο Γ.Γ. του ΚΚΕ τόνισε ότι η εμπειρία άλλων χωρών αποδεικνύει πως ο ρόλος του «ενεργειακού κόμβου» δεν εγγυάται ασφάλεια.

«Θυμηθείτε την Ουκρανία που πανηγύριζε επειδή ήταν ενεργειακός κόμβος, και είδαμε πού κατέληξε: σε πολέμους, πραξικοπήματα και εμφύλιες συγκρούσεις. Το ίδιο συνέβη και στη Συρία, στη Λιβύη, σε χώρες που έγιναν πεδία ανταγωνισμών για το ποιος θα ελέγξει τις πηγές και τους δρόμους της ενέργειας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, που προωθείται μέσω του αμερικανικού LNG, θα επιβαρύνει οικονομικά τα λαϊκά στρώματα. «Το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν φθηνότερο, ενώ τώρα οδηγούμαστε σε μια πανάκριβη λύση, στο όνομα των συμφερόντων λίγων ομίλων», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα στο μάτι του γεωπολιτικού κυκλώνα»

Ο επικεφαλής του ΚΚΕ επισήμανε ότι οι εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, αλλά και τον λεγόμενο «ινδικό εμπορικό δρόμο», συνδέονται με τη γενικότερη αντιπαράθεση μεγάλων δυνάμεων, όπως των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ε.Ε.

«Ο ινδικός δρόμος ανταγωνίζεται τον κινεζικό και η Ελλάδα βρίσκεται κυριολεκτικά στο κέντρο αυτής της σύγκρουσης. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να κρατάμε μικρό καλάθι. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς», υπογράμμισε.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε επίσης σε θέματα της εσωτερικής πολιτικής, όπως το διπλό φονικό στην Κρήτη και τα κυβερνητικά μέτρα για την οπλοκατοχή, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την κατάσταση στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Επισήμανε ότι «οι παθογένειες και τα σκάνδαλα σε κρίσιμους δημόσιους οργανισμούς αποκαλύπτουν τις πραγματικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης και της λογικής του κέρδους».

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ επανέλαβε πως «η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ ασφαλής από την παρέμβαση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ» και υπογράμμισε ότι «η πραγματική ασφάλεια για τον λαό δεν θα έρθει μέσα από συμμαχίες που τον μπλέκουν σε ξένους πολέμους, αλλά μέσα από μια ανεξάρτητη πολιτική που θα υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα».