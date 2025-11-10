ΗΠΑ: Visa και Mastercard συμφωνούν σε μείωση προμηθειών για εμπόρους μετά από 20 χρόνια δικαστικής διαμάχης
Επιχειρήσεις
23:45 - 10 Νοε 2025

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες δικαστικών αντιπαραθέσεων με τον εμπορικό κόσμο, οι Visa και Mastercard κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση ορισμένων προμηθειών που πληρώνουν οι έμποροι στις συναλλαγές με κάρτες στις ΗΠΑ. Η συμφωνία ανατρέπει δύο από τους πιο αμφιλεγόμενους κανόνες των εταιρειών και αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στους εμπόρους.

Σύμφωνα με οικονομολόγους όπως οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Κιθ Λέφλερ, η συμφωνία μπορεί να αποφέρει συνολικές εξοικονομήσεις άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους εμπόρους κατά τη διάρκεια της ισχύος της, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις στην αμερικανική αγορά.

Τι αλλάζει για τις προμήθειες

Με βάση τα έγγραφα που κατατέθηκαν στις αρχές, οι εταιρείες θα μειώσουν τον μέσο συντελεστή interchange για τις πιστωτικές κάρτες κατά 10 μονάδες βάσης για πέντε χρόνια, ενώ το ανώτατο όριο για τις καταναλωτικές πιστωτικές συναλλαγές θα είναι 125 μονάδες βάσης. Η Mastercard τόνισε ότι η συμφωνία παρέχει «σαφήνεια, ευελιξία και καλύτερους όρους για μικρότερους εμπόρους».

Οι χρεώσεις διατραπεζικών προμηθειών (swipe fees) για πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες έφτασαν τα 187,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σύμφωνα με την Merchant Payments Coalition, η οποία ωστόσο χαρακτήρισε τη συμφωνία ανεπαρκή, καθώς περιορίζει μόνο το μέρος των χρεώσεων που καταβάλλουν οι τράπεζες-εκδότες, αφήνοντας περιθώριο για αυξήσεις στο μέλλον.

Χαλάρωση των κανόνων αποδοχής καρτών

Η νέα συμφωνία αντικαθιστά προηγούμενη ρύθμιση του 2024 που είχε μπλοκαριστεί από ομοσπονδιακό δικαστή λόγω του κανόνα «honor all cards». Ο κανόνας αυτός υποχρέωνε τους εμπόρους να δέχονται όλες τις κάρτες Visa ή Mastercard, ακόμα και αυτές με υψηλότερες προμήθειες.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να επιλέγουν ποιες κάρτες θα αποδέχονται, π.χ. εμπορικού τύπου, premium ή βασικές καταναλωτικές κάρτες. Αυτό σημαίνει ότι κάρτες υψηλών παροχών όπως η Chase Sapphire Reserve θα μπορούσαν να απορριφθούν στο ταμείο, ενώ οι πιο βασικές θα γίνονται αποδεκτές.

Επιπλέον, οι έμποροι έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιβάλλουν προσαύξηση (surcharge) στους πελάτες που επιλέγουν να πληρώσουν με κάρτες Visa ή Mastercard.

Οικονομικό όφελος για τους εμπόρους

Σύμφωνα με ανάλυση των ειδικών, περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια από τα οφέλη προκύπτουν από τη μείωση των interchange fees, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης συνδέεται με τη χαλάρωση των κανόνων αποδοχής καρτών και την επιβολή επιπλέον χρεώσεων.

Όπως δήλωσε η Visa, η συμφωνία προσφέρει «πραγματική ανακούφιση» και «περισσότερες επιλογές» για εμπόρους κάθε μεγέθους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ευελιξία στις συναλλαγές με κάρτες.

