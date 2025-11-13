ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δύο στους τρεις Έλληνες δηλώνουν ότι το 5G βελτιώνει ουσιαστικά την ψηφιακή του καθημερινότητα
Τεχνολογία
15:25 - 13 Νοε 2025

Δύο στους τρεις Έλληνες δηλώνουν ότι το 5G βελτιώνει ουσιαστικά την ψηφιακή του καθημερινότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τη νέα έκδοση της FocusonTechLife της FocusBari που διεξάγεται Πανελλαδικά  από το 1995, σε συνδυασμό με στοιχεία από ΥouGovprofilesπου παρακολουθεί τις τάσεις του κοινού σε σχέση με την χρήση της τεχνολογίας, παρατηρούνται τα εξής: 
  • Πάνω από δύο στους τρεις Έλληνες δηλώνουν ότι το 5G βελτιώνει ουσιαστικά την ψηφιακή του καθημερινότητα, υποδηλώνοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και νέες δυνατότητες.
  • Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε γωνιά της χώρας — από την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, έως τις αγορές και την επικοινωνία.
  • Το κοινό δείχνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θέματα γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και υγείας, μετατρέποντας το διαδίκτυο σε καθρέφτη, και αρωγό των ενδιαφερόντων του.
  • Η οnline αγορά έχει γίνει πλέον συνήθεια ζωής — 7 στους 10 Έλληνες πραγματοποίησαν online αγορές τους τελευταίους 6 μήνες, επιβεβαιώνοντας μια εκρηκτική άνοδο σε σχέση με το 2019.
  • Οι νεότερες ηλικίες και οι γυναίκες καθορίζουν το ρυθμό της κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας τα socialmedia τον κατεξοχήν χώρο έκφρασης, ενημέρωσης και επιρροής.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η General Tire Greece χαράζει νέους δρόμους περιπέτειας και αυθεντικής επικοινωνίας για το 2025–2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η General Tire Greece χαράζει νέους δρόμους περιπέτειας και αυθεντικής επικοινωνίας για το 2025–2026

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Τεράστιο χάσμα στην ανεργία γυναικών και ανδρών - Υψηλότερα τα ποσοστά ανεργίας των νέων από τα αντίστοιχα της Ευρωζώνης
Οικονομία

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Τεράστιο χάσμα στην ανεργία γυναικών και ανδρών - Υψηλότερα τα ποσοστά ανεργίας των νέων από τα αντίστοιχα της Ευρωζώνης

Τα σενάρια για τους μετόχους της ΕΧΑΕ
Αναλύσεις

Τα σενάρια για τους μετόχους της ΕΧΑΕ

Η Audi αποκαλύπτει το design της για τη Formula 1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi αποκαλύπτει το design της για τη Formula 1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία
Ειδήσεις

Ο «Άθλος» της καθημερινότητας: Πώς οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την προσπάθεια και την επιτυχία

Focus Bari: Η οικονομία δεν πείθει, η πίεση επιμένει - H Ελλάδα στο επίκεντρο της αβεβαιότητας
Οικονομία

Focus Bari: Η οικονομία δεν πείθει, η πίεση επιμένει - H Ελλάδα στο επίκεντρο της αβεβαιότητας

Focus Bari: Μόλις 36% βλέπει ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες – Το 52% αναγνωρίζει χρηματοοικονομικό χάσμα
Οικονομία

Focus Bari: Μόλις 36% βλέπει ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες – Το 52% αναγνωρίζει χρηματοοικονομικό χάσμα

Ξεπέρασε το 95% η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της Vodafone - Οι υποδομές στο προσκήνιο
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ξεπέρασε το 95% η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της Vodafone - Οι υποδομές στο προσκήνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
26/05/2026 - 11:26

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές

Πολιτική
26/05/2026 - 11:24

ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου και... Κοτζιάς απέναντι στον Τσίπρα

ΥΔΡΕΥΣΗ
26/05/2026 - 11:16

ΕΥΔΑΠ: 40 θέσεις εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για τη θωράκιση της υδροδότησης στην Αττική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 11:15

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος

Υγεία
26/05/2026 - 11:08

ActionAid: «Ωρολογιακή βόμβα» η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού απέναντι στον Έμπολα σε σχολεία και κοινότητες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 10:58

Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στον Κόλπο

ΜΕΤΑΛΛΑ
26/05/2026 - 10:58

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Νομική αοριστία στο νέο χωροταξικό - Κίνδυνος εμπλοκής επενδύσεων

Αυτοδιοίκηση
26/05/2026 - 10:52

Δήμος Αθηναίων: Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο – Δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης

Οικονομία
26/05/2026 - 10:44

Ελεγκτικό συνέδριο: Το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο γίνεται με απευθείας ανάθεση

Πολιτική
26/05/2026 - 10:43

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 10:35

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία

Ειδήσεις
26/05/2026 - 10:22

Καλλιθέα: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων – Επτά συλλήψεις και δύο τραυματίες

Πολιτική
26/05/2026 - 10:14

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

Οικονομία
26/05/2026 - 10:14

Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων €1,63 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης - Ποια έργα αφορά

Πολιτική
26/05/2026 - 10:13

Φλωρίδης για επεισόδιο Μαρινάκη-Δημητριάδη: Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει φυλακή

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:57

Χολαργός: Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 09:57

Χρηματιστήριο: Προσέγγιση της ετήσιας αντίστασης, παρά τα «μπρος-πίσω» Τραμπ και την «έκπληξη» με Στουρνάρα

Ακίνητα
26/05/2026 - 09:52

Κτηματολόγιο: Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:48

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Χιλή – Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 09:46

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:41

Νέες απειλές της Μόσχας για μαζικά χτυπήματα στο Κίεβο – Ρούμπιο: «Έτοιμες να μεσολαβήσουν οι ΗΠΑ»

Ναυτιλία
26/05/2026 - 09:34

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ηγέτιδα δύναμη η ελληνική ναυτιλία 

Αναλύσεις
26/05/2026 - 09:26

ΧΑ: Επόμενος στόχος η υπέρβαση της αντίστασης των 2348 μονάδων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:23

ΕΚΤ: «Καύσιμο» στην αύξηση επιτοκίων οι τιμές ενέργειας

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 09:14

Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα ελέω γεωπολιτικών – Νέο ράλι στη Νότια Κορέα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:06

Γιωτόπουλος: Οι προϋποθέσεις αποφυλάκισης ισοβιτών και το επόμενο δικαστικό βήμα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 09:00

«Καμπανάκι» για τη γερμανική οικονομία: Βουτιά στις προσδοκίες εξαγωγών

Οικονομία
26/05/2026 - 08:55

Η Ελλάδα της κρίσης έγινε... case study ανάκαμψης στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 08:44

ΤΙΤΑΝ: Το πλάνο για το IFESTOS, το άνοιγμα στην Τουρκία και η άμυνα στην κρίση

Ειδήσεις
26/05/2026 - 08:34

Μετακομίζει στο Μεξικό η εθνική Ιράν ενόψει Μουντιάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ