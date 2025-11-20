Ολοκληρώθηκε το κυρίως τμήμα του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών 2Africa
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
14:26 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κυρίως τμήματος του 2Africa, του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών στον κόσμο, χωρητικότητας έως 180 terabits/δευτερόλεπτο. Το καλωδιακό σύστημα είναι αποτέλεσμα 6ετούς στενής συνεργασίας και καινοτομίας των μελών της κοινοπραξίας Vodafone Group, Meta, Bayobab, center3, CMI, Orange, Telecom Egypt και WIOCC, ενώ η Alcatel Submarine Networks υλοποίησε την κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου. 

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, το καλώδιο 2Africaπροσαιγιαλώθηκε στον ολοκαίνουριο σταθμό της Vodafone στο νότιο τμήμα της Κρήτης, και συγκεκριμένα στο Τυμπάκι, ενισχύοντας την ανάπτυξη της συνδεσιμότητας και την ψηφιακή ένταξη για τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις του νησιού. Ευρύτερα, η υποδομή αυτή αποτελεί απευθείας διεθνή πύλη για ταχύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες στην Ελλάδα, καθιστώντας τη χώρα μας κόμβο συνδεσιμότητας.

Το 2Africa είναι το πρώτο καλώδιο που συνδέει άμεσα την Ανατολική με τη Δυτική Αφρική σε ένα ενιαίο, συνεχές σύστημα. Το 2Africa συνδέει επίσης την Αφρική με τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και την Ευρώπη. Με προσαιγιαλώσεις ήδη σε 33 χώρες, το 2Africa θα συμβάλει στη διασύνδεση περισσότερων από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπων—πάνω από το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού, ουσιαστικά διπλασιάζοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα διαδικτύου για την αφρικανική ήπειρο.

Στο δυτικό τμήμα του — από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Νότια Αφρική — το καλώδιο υποστηρίζει 168 terabits μεταφοράς δεδομένων ανά δευτερόλεπτο (Tbps). Στη Μεσόγειο, οι μικρότερες αποστάσεις επιτρέπουν χωρητικότητα άνω των 180 Tbps στα αντίστοιχα τμήματα. Αυτό το άλμα στη χωρητικότητα αναμένεται να συμβάλει έως και 36,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο ΑΕΠ της Αφρικής μέσα στα πρώτα δύο έως τρία χρόνια λειτουργίας, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα και τους κόμβους καινοτομίας σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η ολοκλήρωση του 2Africa σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για το ψηφιακό μέλλον της Αφρικής. Μέσα από συνεργασία, καινοτομία και κοινό όραμα, η κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε ο Όμιλος Vodafone παρέδωσε υποδομές υψηλού επιπέδου, που θα τροφοδοτήσουν νέες ψηφιακές εμπειρίες, θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και θα συνδέσουν δισεκατομμύρια ανθρώπους.

