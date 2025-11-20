Διαμαντοπούλου: Καμία κυβερνητική ενημέρωση για τα γεωπολιτικά – Πολιτικός των 5 ηττών και 7 διασπάσεων ο Τσίπρας

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου προχώρησε την Πέμπτη (20/11) σε αιιχμηρές δηλώσεις για γεωπολιτικά θέματα, ενεργειακή πολιτική, κοινωνικό κράτος και διαχείριση λιμανιών, τονίζοντας την ανάγκη θεσμικής ενημέρωσης και υπευθυνότητας της κυβέρνησης.

Αναφερόμενη στο Action 24 στη γεωπολιτική κατάσταση της Ευρώπης, σημείωσε ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας κ. Πιστόριους μετέφερε απλώς μία εκτίμηση των αναλυτών. Θεωρώ ότι υπάρχει γνώση για κινήσεις ή προετοιμασίες των Ρώσων, οι οποίες ενδεχομένως σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιθανότατα η Ρωσία, ενόψει αυτών των διαπραγματεύσεων, εντείνει τις κινήσεις της ή δημιουργεί το κλίμα ότι επίκειται επίθεση. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον και η χώρα μας έχει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση.»

Δεν γίνεται οι ανακοινώσεις για τα λιμάνια να γίνονται από την Γκιλφόιλ

Αναφορικά με τις ανακοινώσεις για το λιμάνι του Πειραιά και τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε πως «πέρα από τις δηλώσεις και τις φωτογραφίες, δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο των συμφωνιών. Ως χώρα δεν πρέπει να τις συζητήσουμε στη Βουλή; Τις ανακοινώνει η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών; Μας λέει ότι “κακώς κάναμε το λιμάνι με την Κίνα” και ότι “η Αμερική θα παρέμβει για να το διορθώσει” και δεν αντιδρά η ελληνική κυβέρνηση; Δεν είναι η Πρέσβειρα των ΗΠΑ αυτή που θα ανακοινώσει, μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τι θα γίνει σε ένα λιμάνι, ούτε μπορεί να είναι έτοιμη η τροπολογία χωρίς να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από την Επιτροπή Εξωτερικών, στην οποία μάλιστα προεδρεύει η πρώην Υπουργός Εξωτερικών κα Μπακογιάννη. Όλα αυτά δεν συζητούνται στη χώρα; Ανακοινώνονται; Δεν είμαστε χώρα όπου ένας πρέσβης ανακοινώνει πολιτικές.»

Στο ίδιο θέμα πρόσθεσε ότι «δεν μου αρέσει η εικόνα όπου η Πρέσβειρα με τον Υπουργό ανακοινώνουν τι θα γίνει σε ένα λιμάνι και η τροπολογία είναι έτοιμη αμέσως μετά τη συνάντηση. Πού μελετήθηκε; Ποιος τη μελέτησε; Αυτά γίνονται σε δημοκρατίες; Η κυβέρνηση υιοθετεί χωρίς διαδικασία ανακοινώσεις των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Με την έλευση της κυρίας Γκιλφόιλ ανακοινώνονται πολιτικές που δεν έχουν συζητηθεί σε κανένα επίπεδο. Αλλάζει η στρατηγική της χώρας και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση».

Απαιτείται θεσμική ενημέρωση

Αναφερόμενη στην ανάγκη θεσμικής ενημέρωσης, τόνισε ότι «αν ερχόταν η κυβέρνηση να μας ενημερώσει, θα ξέραμε το περιεχόμενο και θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Μέσα στην Ελλάδα μαλώνουν ΗΠΑ και Κίνα και εμείς τι κάνουμε; Καθόμαστε; Οι δημοσιογράφοι δεν θέλουν ενημέρωση; Η αντιπολίτευση δεν πρέπει να ξέρει προς τα πού πάει η χώρα; Δεν είναι τεχνικό θέμα η ενημέρωση, είναι η δημοκρατία με την οποία μια χώρα παίρνει μείζονες αποφάσεις».

Οι αλλαγές της κυβερνητικής να περνούν από τη Βουλή

Για την πολιτική της κυβέρνησης στα ενεργειακά υπενθύμισε ότι «πριν από δύο χρόνια η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μειώνει τα ορυκτά καύσιμα. Στην COP28 υπέγραψε ότι τα μειώνει. Σταμάτησε την εξόρυξη λιγνίτη. Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι δεν θα τρυπήσουμε τη Μεσόγειο. Αυτή ήταν η θέση της κυβέρνησης και ξαφνικά αλλάζει. Όταν αλλάζουν οι συνθήκες, μπορεί να αλλάξει και η πολιτική, αλλά αυτό δεν γίνεται με ανακοινώσεις ενός γραφείου. Υπάρχει Βουλή, υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο».

Για τη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ στην ενεργειακή στρατηγική, η Α. Διαμαντοπούλου αναρωτήθηκε αν «είδατε να αναφέρει πουθενά η κυβέρνηση τον Γιάννη Μανιάτη; Από το 2011 έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Στα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας δεν έγινε καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αμερικανική εταιρεία έφυγε από την Κρήτη γιατί δεν έπαιρνε απαντήσεις».

Περιορίζουμε την επιδοματική μας πολιτική στα επιδόματα

Σχετικά με το κοινωνικό κράτος η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι «η Eurostat έδειξε ότι Ελλάδα και Ιταλία κάνουν κοινωνική πολιτική με επιδόματα. Αυτό δεν δημιουργεί κοινωνικό κράτος. Το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο θέλει υποδομές: παιδικούς σταθμούς, δομές ηλικιωμένων, μακροχρόνια φροντίδα. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά δεν δίνεται ο χώρος να τη συζητήσουμε. Η δημόσια συζήτηση εξαντλείται στο “ποιος μαλώνει με ποιον”».

Ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης των πέντε ηττών και επτά διασπάσεων

Για τις κινήσεις του κ. Τσίπρα, σχολίασε ότι «μιλάμε για ένα βιβλίο που δεν έχει βγει και για ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί. Μιλάμε για έναν πολιτικό που ηττήθηκε πέντε φορές και το κόμμα του υπέστη επτά διασπάσεις. Για κάθε ανακοίνωση που βγάζει, τρεις σύντροφοί του τον διαψεύδουν. Δεν θεωρώ ότι είναι απειλή για το ΠΑΣΟΚ. Η επικοινωνιακή του τακτική είναι κατανοητή πλέον και από ένα παιδί».

Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι «ο κ. Τσίπρας μίλησε για τη στιγμή που ξέχασε τα γενέθλια του γιου του. Μήπως θυμάται πώς αισθάνονταν οι βουλευτές των άλλων κομμάτων όταν τα παιδιά τους έβλεπαν τις κρεμάλες στις πλατείες; Όταν ανοίγεις το παρελθόν, θα βγουν σκελετοί. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι και θα κινηθεί με βάση το σχέδιο του».

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στην ανάγκη «να συζητήσουμε τον Παγκόσμιο Δείκτη Εγκλήματος που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες. Η Ελλάδα έχει επιδείνωση στο εμπόριο ναρκωτικών και στο εμπόριο όπλων. Πώς βρέθηκαν οι Κρητικοί με καλάσνικοφ; Τα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας έχουμε επιδείνωση στη βία. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει διαφθορά και έλλειψη ελέγχου στα ενδιάμεσα στρώματα της διοίκησης».

Τέλος, για το ενδεχόμενο εκλογής του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην ηγεσία του Eurogroup σημείωσε ότι «θα είναι μια σοβαρή επιτυχία για τη χώρα».

