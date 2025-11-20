Η Πειραιώς φέρνει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow στις μετακινήσεις με το Freenow

Η Πειραιώς και το Freenow ανακοινώνουν νέα στρατηγική συνεργασία, εντάσσοντας τις καθημερινές μετακινήσεις μέσω του Freenow στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο μερών να εξελίσσονται συνεχώς, και να δημιουργούν αξία στην καθημερινότητα των πελατών τους, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν καινοτομία, ευκολία και αξιοπιστία.

Οι πελάτες της Πειραιώς, που είναι Μέλη του Yellow, κάθε φορά που κάνουν διαδρομές Freenow και πληρώνουν μέσω app με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα κερδίζουν yellows για τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, θα μπορούν να μειώσουν την αξία των διαδρομών τους αποκτώντας δωροεπιταγές Freenow, μέσω του Yellow app.*

Η κα Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της Freenow Ελλάδας, ανέφερε: «Στη Freenow, δημιουργούμε συνεργασίες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους χρήστες μας. Η συνεργασία με την Πειραιώς επιτρέπει στους επιβάτες να αξιοποιούν τα οφέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης Yellow, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο συμφέρουσα και ευχάριστη».

Η συνεργασία ξεκινάει από σήμερα (20/11) δίνοντας στα μέλη του Yellow και τους χρήστες του Freenow την ευκαιρία να απολαμβάνουν μοναδικές διαδρομές.