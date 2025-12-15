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Γιορτές χωρίς περιορισμούς, με απεριόριστα data από τη Vodafone
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
14:18 - 15 Δεκ 2025

Γιορτές χωρίς περιορισμούς, με απεριόριστα data από τη Vodafone

Reporter.gr Newsroom
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Φέτος τα Χριστούγεννα, η Vodafone δίνει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να απολαύσουν απεριόριστα data για 10 ημέρες με μόλις 5,90€, ώστε να ζήσουν τις γιορτές ξέγνοιαστα και να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Παράλληλα, όσοι ενεργοποιήσουν την προσφορά μπορούν να συμμετέχουν σε μεγάλη κλήρωση για να κερδίσουν ένα από τα 4 iPhone 17 Pro Max 256GB.

Αναλυτικότερα, όλοι οι ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες συμβολαίου και καρτοπρογράμματος μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά μέσω της εφαρμογής My Vodafone App ή μέσω του συνδέσμου https://bit.ly/xmasoffer25 και να μοιραστούν τις γιορτινές τους στιγμές, να ανεβάσουν φωτογραφίες, να παρακολουθήσουν χριστουγεννιάτικες ταινίες και να ακούσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, χωρίς να σκέφτονται τα data τους.

Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόλις ολοκληρωθούν οι 10 ημέρες από την πρώτη επιτυχή ενεργοποίησή της, εξασφαλίζοντας μια επιπλέον συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στο Διαγωνισμοί < Vodafone Ελλάδας | Vodafone.gr

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