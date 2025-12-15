Πετρέλαιο «σε τεντωμένο σχοινί»: ΗΠΑ-Βενεζουέλα και Ουκρανικό κρατούν τις τιμές σε ισορροπία

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές τη Δευτέρα (15/12), καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις διαταραχές στην προσφορά που συνδέονται με την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, έναντι των ανησυχιών για υπερπροσφορά και των επιπτώσεων μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν ελαφρώς κατά 0,26% στα 60,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 57,08 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει πάνω από 4% την προηγούμενη εβδομάδα, υπό το βάρος των προσδοκιών για παγκόσμιο πλεόνασμα πετρελαίου το 2026.

«Η σταδιακή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η επίτευξη των χαμηλότερων τιμών σε επίπεδο μηνός μέχρι σήμερα σε ολόκληρο το φάσμα των βασικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης την περασμένη εβδομάδα, θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε ακόμη πιο αρνητική τιμολόγηση, αν δεν υπήρχε η κλιμάκωση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν μειωθεί απότομα μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου από τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα και την επιβολή νέων κυρώσεων σε ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που συναλλάσσονται με τον λατινοαμερικανικό παραγωγό πετρελαίου, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα, έγγραφα και πηγές του κλάδου.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στην προσφορά πετρελαίου, με το Reuters να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν βενεζουελανικό πετρέλαιο μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, εντείνοντας την πίεση προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρθηκε να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της χώρας του να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, καθώς πραγματοποίησε πέντε ώρες συνομιλιών με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Βερολίνο την Κυριακή. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε τελικά να αυξήσει την προσφορά ρωσικού πετρελαίου, η οποία σήμερα υπόκειται σε κυρώσεις από τις δυτικές χώρες.

«Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας κινούνται μεταξύ αισιοδοξίας και επιφυλακτικότητας, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ κλιμακώνονται, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά», δήλωσε ο Τσουγιόσι Ουένο, ανώτερος οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Έρευνας NLI.

Οι αυξανόμενες προσδοκίες για πλεόνασμα άσκησαν επίσης πιέσεις στις τιμές.

Η JPMorgan Commodities Research ανέφερε σε σημείωμά της το Σάββατο ότι τα πλεονάσματα πετρελαίου το 2025 αναμένεται να διευρυνθούν περαιτέρω το 2026 και το 2027, καθώς η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου προβλέπεται να ξεπεράσει τη ζήτηση, αυξανόμενη με ρυθμό τριπλάσιο από εκείνον της αύξησης της ζήτησης έως το 2026.

Νέα υποχώρηση για το φυσικό αέριο - «Έκρηξη» για το ασήμι

Το φυσικό αέριο σημειώνει νέα πτώση 0,542% με την τιμή της μεγαβατώρας να διαμορφώνεται στα 27,520 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά κατά 1,08% στα 4.375.10 δολάρια η ουγγιά. Παράλληλα, το ασήμι συνεχίζει την ανοδική του πορεία καταγράφοντας σημαντικά κέρδη 2,75%, με την τιμή της ουγγιάς στα 63.710 δολάρια. Τέλος, ο χαλκός σημειώνει επίσης άνοδο κατά 1,10% στα 5,4190 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνονταςστα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο παραμένει σταθερό έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1747 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά και με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάρια υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,12% με την ισοτιμία στα 1,3386 δολάρια ανά λίρα. Κλείνοντας, η βρετανική λίρα παραμένει σταθερή έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8774 λίρα ανά ευρώ.