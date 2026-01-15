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ΟΤΕ: Νέα τριετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Αύξηση του βασικού μισθού στα €1.000
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:55 - 15 Ιαν 2026

ΟΤΕ: Νέα τριετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας - Αύξηση του βασικού μισθού στα €1.000

Reporter.gr Newsroom
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Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) με τριετή διάρκεια (από 01-01-2026 μέχρι 31-12-2028) υπέγραψε η Διοίκηση του ΟΤΕ με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η νέα σύμβαση αποτελεί συνέχεια στη μακρά παράδοση υπογραφής Ε.Σ.Σ.Ε, που συνδέουν την επιχειρηματική στρατηγική του ΟΤΕ με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

H νέα ΕΣΣΕ ενισχύει το σύγχρονο πλαίσιο αμοιβών και παροχών στον ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, προβλέπει, μεταξύ άλλων:

  • Αύξηση του βασικού μισθού στα 1.000€ (και στα 1.150€ για τον εργαζόμενο στο ΙΤ και την Τεχνολογία), από 01-01-2026. Κατά τη διάρκεια της ΕΣΣΕ, οι ελάχιστοι μισθοί θα διαμορφωθούν σε 1.100€ και 1.250€ αντίστοιχα. Πρόκειται για αυξήσεις έως 22% στους βασικούς μισθούς που προβλέπονται στην ΕΣΣΕ.
  • Αύξηση 3% από 01-01-2026 στις μικτές μηνιαίες αποδοχές για εργαζόμενους με σταθερές αποδοχές για πολλά χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία πρόσληψής τους, την αγορά και την απόδοση.
  • Αύξηση της παροχής Be-flexi σε €1.000 ετησίως από 01-01-2026. Πρόκειται για ένα ευέλικτο πακέτο παροχών, όπου ο ίδιος ο εργαζόμενος επιλέγει από τον κατάλογο παροχών που προσφέρει η εταιρεία αυτές που επιθυμεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του.
  • Αναβαθμισμένο Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, με σταδιακή αύξηση των εισφορών το 2026 και το 2027.
  • Νέα χρηματικά βραβεία σε εργαζομένους για τίτλους σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες), καθώς και στα παιδιά τους με σχολική ή ακαδημαϊκή επιτυχία.
  • Αύξηση των παροχών του τηλεπικοινωνιακού πακέτου για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής δήλωσε:

«Οι άνθρωποι μας είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο και η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε επιτυχία μας. Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνδέει τις στρατηγικές μας προτεραιότητες με την ευημερία των ανθρώπων μας. Χτίζουμε τον ΟΤΕ του μέλλοντος, μια εταιρεία που πρωταγωνιστεί αξιοποιώντας την τεχνολογία, και ταυτόχρονα παραμένει ανθρώπινη στον πυρήνα της, παρέχοντας στους εργαζομένους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αμοιβών και παροχών και διασφαλίζοντας την ισορροπία οικογενειακής κι επαγγελματικής ζωής.»

Φροντίδα για την οικογένεια

Με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. διατηρούνται παροχές όπως η δαπάνη φύλαξης παιδιών ύψους 250€/μήνα για εργαζόμενους γονείς με παιδί προσχολικής ηλικίας και το γαμήλιο δώρο ίσο με ένα μέσο μηνιαίο μισθό έως 2.000€. Διατηρούνται επίσης οι άδειες με αποδοχές για φροντίδα παιδιού διάρκειας 9 μηνών, μητρότητα, μονογονεϊκές οικογένειες, αιμοδοσία, ασθένεια και σπουδές, καθώς και η επιλογή βάρδιας για μητέρες/εγκύους και το μειωμένο ωράριο για λόγους υγείας.

Σε αυτά προστίθενται: η βελτίωση της άδειας εργαζόμενων με ποσοστό αναπηρίας (επιπλέον 2 ημέρες ανά έτος, συνολικά 10), νέα άδεια για εργαζόμενους γονείς παιδιών με αναπηρία (10 ημέρες ετησίως), νέα άδεια για πολύτεκνους γονείς (2 ημέρες ετησίως), νέα άδεια εθελοντισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 13:55
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