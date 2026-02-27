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ΟΤΕ: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €177 εκατ.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
12:03 - 27 Φεβ 2026

ΟΤΕ: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €177 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την εκκίνηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών από 2 Μαρτίου 2026 έως 18 Ιανουαρίου 2027, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περίπου 177 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών προς τους μετόχους για το 2026.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ» ή «εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους για το 2026, η Εταιρεία θα ξεκινήσει το Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών στις 02/03/2026 με εκτιμώμενη διάρκεια έως και τις 18/01/2027.

Το ποσό που αναμένεται να διατεθεί για την αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε 177 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που τελικά θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Η Morgan Stanley Europe θα διαχειριστεί, ως κύριος ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, στο πλαίσιο της πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους κατά την ως άνω περίοδο.

Οι ίδιες μετοχές που θα αγοραστούν στο πλαίσιο της πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους, θα ακυρωθούν με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει σήμερα 7.797.014 ίδιες μετοχές.

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