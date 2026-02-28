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Deutsche Bank για ΟΤΕ: Η στάθμιση της μετοχής και η θέση έναντι του ανταγωνισμού
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
14:27 - 28 Φεβ 2026

Deutsche Bank για ΟΤΕ: Η στάθμιση της μετοχής και η θέση έναντι του ανταγωνισμού

Γιώργος Αλεξάκης
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Ιδιαίτερα θετικά αξιολογεί η Deutsche Bank τα αποτελέσματα του ΟΤΕ για το 2025, προσθέτοντας ότι και οι εκτιμήσεις του ομίλου για το 2026 είναι καλύτερες των προβλέψεών της. Παράλληλα ο οίκος δίνει και μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην πορεία της μετοχής.

Όπως αναφέρει, «η επενδυτική πρόταση του ΟΤΕ παραμένει ελκυστική. Μετά το οικονομικό έτος 2025, οι νεότερες εκτιμήσεις μας για την περίοδο πρόβλεψης (οικονομικό έτος 2030) για ετήσιες αποδόσεις μετοχικού κεφαλαίου/συνολικών μετρητών είναι +6%/+14% κατά μέσο όρο.»

Επίσης, ο οίκος αναφέρει ότι «μετέφερε την αποτίμηση DCF (Discounted Cash Flow - Προεξοφλημένες Ταμειακές Ροές) κατά 1 έτος. Ως εκ τούτου, ο στόχος τιμής μας αυξάνεται κατά 10% στα €23/μετοχή, εκτιμώντας πιθανή άνοδο 30% κάτι που ενισχύει τη σύσταση για αγορά.»

«Συνεχίζουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά, η DB, «να αξιολογούμε θετικά τον ΟΤΕ καθώς είναι ο κατεστημένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην εγχώρια αγορά του.» Με βάση την DB, «και οι δύο κύριοι ανταγωνιστές του ανταγωνίζονται με βάση την αξία και όχι τις επιθετικές εμπορικές πολιτικές, ενώ οι συνδρομητές, επίσης, με την πάροδο των ετών έχουν επιλέξει ως κριτήριο των επιλογών τους, την «αξία» (συμπεριλαμβανομένης της καλής εξυπηρέτησης) έναντι της «χαμηλής τιμής»», αναφέρει η DB.

Για την οικονομία

Αναφερόμενος ο οίκος στην ελληνική οικονομία αναφέρει ότι παραμένει υγιής, ενώ σημειώνει ότι ο ΟΤΕ διατηρεί τα έσοδα, διαχειριζόμενος με επαρκή τρόπο τα κόστη και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Παράλληλα η DB αφού εκφράζεται θετικά για την πιστωτική έκθεση του ΟΤΕ αναφέρει ότι οι μετοχές του ΟΤΕ έχουν ελκυστική αξία σε σύγκριση με τον τηλεπικοινωνιακό τομέα κατά μέσο όρο.

Με βάση τον οίκο, οι αυξήσεις τιμών από τη Vodafone Ελλάδας δίνουν περιθώρια στους ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένου του OTE. Παραπέμποντας στα ελληνικά ΜΜΕ ο οίκος αναφέρει ότι «η Vodafone θα αυξήσει τις τιμές στις υπηρεσίες φωνής και ευρυζωνικής σύνδεσης FixedWireless Access, στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και στη βασική υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης.»

«Αυτή η κίνηση», εκτιμά η Deutsche Bank, «είναι θετική για τον OTE και την αγορά συνολικά καθώς παρέχει ευχέρεια σε σχέση με τις τιμολογιακές πολιτικές.» Όπως σημειώνει, «μέρος των επιπλέον κερδών μπορεί κάλλιστα να επανεπενδυθεί για να συνεχίσει να κινείται ανταγωνιστικά με τη ΔΕΗ

«Πιστεύουμε», αναφέρει η Deutsche Bank, «ότι η ΔΕΗ συνεχίζει να μην απειλεί τους κατεστημένους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, δηλαδή, τον OTE, τη Vodafone, τη Nova, παρά την είσοδό της στην αγορά λιανικής με τις ευρυζωνικές συνδέσεις από τις 25 Ιουνίου με τιμές περίπου 50% χαμηλότερες από αυτές των 3 καθιερωμένων παικτών.»

Η μετοχή

Παράλληλα, αναφέρει ότι «η μετοχή του OTE παραμένει σε ελκυστική τιμή σε σύγκριση με τον τηλεπικοινωνιακό τομέα κατά μέσο όρο. Με βάση τις νέες προβλέψεις μας για τα οικονομικά έτη 26 και 27, σε σχέση με τους μέσους πολλαπλασιαστές του τομέα αυτή τη στιγμή, οι πολλαπλασιαστές EV/EBITDAaL του OTE είναι 28% χαμηλότεροι (4,9x έναντι 6,8x). [Είναι 9% χαμηλότεροι στην τιμή-στόχο μας των €23 (6,2x έναντι 6,8x)]. Οι αποδόσεις των μετοχών FCF είναι 110 μονάδες βάσης υψηλότερες (8,8% έναντι 7,7%), και οι λόγοι συνολικής απόδοσης μετρητών/αξίας μετοχών είναι 250 μονάδες βάσης υψηλότεροι (7,9% έναντι 5,4%). [Η συνολική απόδοση μετρητών ισούται με μερίσματα συν επαναγορές μετοχών.]»

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