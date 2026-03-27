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Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς
Magazino
12:05 - 27 Μαρ 2026

Η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς

Reporter.gr Newsroom
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Η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας σταθερά τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα, αποτελεί Αποκλειστικό Χορηγό της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ. Το θρυλικό συγκρότημα έρχεται στην Αθήνα το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, για την πρώτη του live εμφάνιση για το 2026.

Με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως και με μια εκρηκτική σκηνική παρουσία, οι Metallica είναι ένα από το πιο επιδραστικά και εμβληματικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Το συγκρότημα από το Λος Άντζελες επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της περιοδείας M72 World Tour και υπόσχεται ένα μοναδικό υπερθέαμα. Στην εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή, η οποία έχει καταπλήξει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, θα εμφανιστούν ως special guests οι Gojira και οι Knocked Loose.

Μέσω του MAGENTA MOMENTS στο COSMOTE TELEKOM App, οι πελάτες της COSMOTE TELEKOM έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δωρεάν διπλά εισιτήρια για να παρακολουθήσουν από κοντά την πολυαναμενόμενη συναυλία, που έγινε sold out μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη προπώλησης των εισιτηρίων. Επιπλέον, μπορούν να διεκδικήσουν:

  • “LUX ÆTERNA” PRIVATE PLATFORM Experience Packages, με πρόσβαση σε υπερυψωμένη πλατφόρμα με προνομιακή θέα και πρόσβαση στο επίσημο pre-show lounge “Black Box”.
  • SNAKE PIT Experience Packages, με πρόσβαση στο κέντρο της σκηνής (Snake Pit) σε απόσταση αναπνοής από την μπάντα.
  • “NOTHING ELSE MATTERS” SNAKE PIT Experience Package: Η απόλυτη εμπειρία, που περιλαμβάνει "Meet & Greet" με τα μέλη του συγκροτήματος και πρόσβαση στο “Snake Pit”.

Και τα 3 special πακέτα συνοδεύονται με αποκλειστικά συλλεκτικά δώρα του συγκροτήματος.

«Η COSMOTE TELEKOM φέρνει το μεγαλύτερο live της χρονιάς: Metallica on stage! Δεν είναι απλώς χορηγία. Είναι παλμός, ένταση, μαγεία που μας ενώνει. Είμαστε εκεί όπου η μουσική γίνεται εμπειρία και γράφει ιστορία», δήλωσε η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει σταθερά κορυφαία μουσικά events και καλλιτεχνικά γεγονότα, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους συνδρομητές της.

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