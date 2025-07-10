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Κεφαλογιάννη: Υποστηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν την ασφαλή εμπειρία των επισκεπτών της Ελλάδας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:48 - 10 Ιουλ 2025

Κεφαλογιάννη: Υποστηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν την ασφαλή εμπειρία των επισκεπτών της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και η υφυπουργός, Άννα Καραμανλή, υποδέχθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά. Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασίας σε δράσεις πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας στους επισκέπτες της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Κεφαλογιάννη ενημερώθηκε από την Πρόεδρο του Ινστιτούτου για το έργο του φορέα στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με στοχευμένα εργαλεία, εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ινστιτούτου, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Η κα Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι το Υπουργείο Τουρισμού υποστηρίζει και πλαισιώνει θεσμικά τέτοιες δράσεις, που ενισχύουν την ασφαλή εμπειρία των επισκεπτών της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή, συζητήθηκε η συνεργασία του Υπουργείου με το Ινστιτούτο, μέσω τόσο των εκπαιδευτηρίων του Υπουργείου όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού, οι οποίες ήδη εντατικοποιούν τους ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις, για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Τόσο η υπουργός όσο και η υφυπουργός Τουρισμού επεσήμαναν τη σημασία ενίσχυσης της κουλτούρας της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τα εκατομμύρια επισκεπτών που υποδέχεται η Ελλάδα.

Κλείνοντας τη συνάντηση, η υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι «κάθε δράση ενδυνάμωσης του αισθήματος ασφάλειας των επισκεπτών της χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της ως τουριστικού προορισμού».

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