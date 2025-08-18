Στρατηγική κίνηση της Amphenol: Εξαγοράζει την Trexon έναντι περίπου $1 δισ.

Η Amphenol θα αγοράσει την εταιρεία συναρμολόγησης καλωδίων Trexon για περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Trexon ειδικεύεται σε προϊόντα συνδεσιμότητας, όπως καλώδια, σύρματα και συνδετήρες, σχεδιασμένα για βιομηχανίες που κυμαίνονται από τον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα έως τον ιατρικό και τον κβαντικό υπολογιστικό.

«Το μοναδικό χαρτοφυλάκιο της Trexon με προϊόντα συναρμολόγησης καλωδίων υψηλής αξιοπιστίας θα συμπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες προσφορές μας στην αγορά της άμυνας», δήλωσε ο Adam Norwitt, Διευθύνων Σύμβουλος της Amphenol.

Η προτεινόμενη εξαγορά έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση της Amphenol να εξαγοράσει τη μονάδα συνδεσιμότητας και καλωδιακών λύσεων της CommScope σε μια συμφωνία ύψους 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Trexon, η οποία διαθέτει εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να έχει πωλήσεις περίπου 290 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025 και περιθώριο EBITDA 26%.

Η Amphenol αναμένει ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της κατά το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.