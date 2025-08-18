Τραμπ: «Ξέρω τι κάνω» στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας - Έχω επιλύσει έξι πολέμους σε έξι μήνες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε τη Δευτέρα (18/8) ότι «ξέρει ακριβώς» τι κάνει όσον αφορά στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ επέκρινε όσους αμφισβητούν την προσέγγισή του.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «επίλυσε 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας από τους οποίους ήταν μια πιθανή πυρηνική καταστροφή», και είπε ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος είναι «ο πόλεμος του Sleepy Joe Biden, όχι δικός μου», προσθέτοντας ότι «είναι εδώ μόνο για να τον σταματήσει, όχι για να τον συνεχίσει». Επανέλαβε ότι η σύγκρουση «δεν θα είχε συμβεί ΠΟΤΕ» κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο πρόεδρος απέρριψε τους επικριτές, αναφέροντας συγκεκριμένα το Wall Street Journal, περιγράφοντάς τους ως «ΗΛΙΘΙΟΥΣ ανθρώπους, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση», οι οποίοι «κάνουν μόνο πιο δύσκολη την επίλυση της τρέχουσας καταστροφής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε το μήνυμά του με μια υπόσχεση: «Παρά όλους τους ασήμαντους και πολύ ζηλόφθονους επικριτές μου, θα τα καταφέρω — πάντα τα καταφέρνω!!!»