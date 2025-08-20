Περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό από τους Έλληνες το 2024 - Αυξημένες οι δαπάνες

Περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό πραγματοποίησαν οι Έλληνες το 2024 σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023- 2024».

Σύμφωνα με τη μελέτη, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επηρέασε θετικά στην επιθυμία των κατοίκων της Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό. Ειδικότερα, ο εξερχόμενος τουρισμός από Ελλάδα εμφάνισε αύξηση αναχωρήσεων (+8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024) και πληρωμών (+15%, από € 2,4 δισ. το 2023 σε € 2,8 δισ. το 2024) παρά την οριακή μείωση των διανυκτερεύσεων (-1%, από 34,9 εκατ. το 2023 σε 34,5 εκατ. το 2024).

Επίσης, οι πληρωμές κατέγραψαν νέες μέγιστες τιμές από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων (2005), ενώ οι αναχωρήσεις και οι διανυκτερεύσεις υπολείπονται ακόμα των προ πανδημίας επιπέδων. Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών μπορεί να αποδοθεί αφενός στις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιμών και αφετέρου στην στροφή των ταξιδιωτών από Βαλκανικούς προορισμούς σε προορισμούς της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης όπου η κατά κεφαλή δαπάνη είναι σημαντικά υψηλότερη.

Προτιμώμενοι προορισμοί

Τα ταξίδια προς Χώρες της Ζώνης του Ευρώ, σε σύγκριση με αυτά προς τις υπόλοιπες χώρες, κατέγραψαν υψηλές θετικές ποσοστιαίες μεταβολές σε όλα τα μεγέθη (αναχωρήσεις +15%, διανυκτερεύσεις +5%, πληρωμές +19%) που είτε συμπαρέσυραν τα συνολικά μεγέθη σε αύξηση (αναχωρήσεις +8% και πληρωμές +15%) είτε σχεδόν κάλυψαν τις απώλειες (διανυκτερεύσεις -1%) των υπόλοιπων προορισμών.

Περαιτέρω με βάση τις αναχωρήσεις, το 2024 παρατηρείται μικρή αύξηση των μεριδίων των παραδοσιακών προορισμών υψηλής τουριστικής δαπάνης, όπως Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία από 27% το 2023 σε 28% το 2024), και μείωση των όμορων προορισμών χαμηλής τουριστικής δαπάνης της Βουλγαρίας και της Τουρκίας από 26% το 2023 σε 22% το 2024).

Σε ότι αφορά στους βασικούς δείκτες, καταγράφεται την περίοδο 2023-2024, αύξηση +7% της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης (ΜΚΔ), από € 393 το 2023 σε € 420 το 2024, και της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) +17%, από € 70 το 2023 σε € 81 το 2024, ενώ μειώθηκε η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) -9%, από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024.

Παρά την μείωση που κατέγραψε η ΜΔΠ, η ΜΚΔ εμφάνισε αύξηση λόγω της αναλογικά υψηλότερης αύξησης που σημείωσε η ΜΔΔ. Παρατηρείται δηλαδή ότι η μείωση της διάρκειας παραμονής συνοδεύεται από αναλογικά υψηλότερη αύξηση της ημερήσιας δαπάνης που οδηγεί σε αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε:

Στην επιλογή προορισμών υψηλότερης τουριστικής δαπάνης

Στην αλλαγή του τύπου του ταξιδιού, με μείωση του μεριδίου για διακοπές σε φίλους και συγγενείς που έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής και αύξηση του μεριδίου για διακοπές παραθερισμού που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη και τουρισμού πόλης που έχουν χαμηλότερη διάρκεια παραμονής.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΜΚΔ, η ΜΔΔ και η ΜΔΠ του εξερχόμενου τουρισμού είναι κατά -27%, -9% και -20% χαμηλότερες από τα αντίστοιχα μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα

Πότε ταξιδεύουν οι Έλληνες στο εξωτερικό

Η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού δεν εστιάζεται όπως στον εισερχόμενο τουρισμό στο 2ο και 3ο τρίμηνο κάθε έτους, αλλά επιμερίζεται σχεδόν ισομερώς στα τέσσερα τρίμηνα του έτους με εξαίρεση ίσως το 1ο τρίμηνο που υστερεί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρίμηνα.

Παρόλα αυτά, το 2024, ήταν αξιοσημείωτη η αύξηση του μεριδίου του 1ου τριμήνου στις αναχωρήσεις (από 20% το 2023 σε 22% του συνόλου το 2024) και τις πληρωμές (από 18% το 2023 σε 20% το 2024), η αύξηση του 4ου τριμήνου στις διανυκτερεύσεις (από 22% το 2023 σε 25% το 2024%) και η μείωση των μεριδίων του 3ου τριμήνου στις αναχωρήσεις (από 28% το 2023 σε 25% το 2024), τις διανυκτερεύσεις (από 27% το 2023 σε 24% το 2024) και τις πληρωμές (από 29% το 2023 σε 26% το 2024).