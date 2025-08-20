Κουτσούμπας στις πυρόπληκτες περιοχές: Επιλεκτική κρατική ανεπάρκεια – Στήριξη στον δήμαρχο Πατρέων

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεκίνησε την περιοδεία του στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, αρχίζοντας από τη Βούντενη της Πάτρας, όπου συνομίλησε με κατοίκους που επλήγησαν από τις φωτιές.

Σε ομιλία του προς τους κατοίκους, τόνισε ότι παρά τη μεγάλη καταστροφή, είναι απαραίτητο να ενωθούν οι δυνάμεις για να διεκδικήσουν την αποκατάσταση των ζημιών και τις αποζημιώσεις που έχει υποχρέωση να χορηγήσει το κράτος μέσω της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων.

Αναφερόμενος στην ανικανότητα του κράτους να προστατεύσει τις λαϊκές περιουσίες από τις φωτιές, κατήγγειλε ότι το κράτος επιδεικνύει επιλεκτική αδυναμία να προασπίσει το περιβάλλον και τις κοινότητες, ενώ παράλληλα δαπανά τεράστια ποσά σε πολεμικούς εξοπλισμούς και στη στήριξη του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για σοβαρές ευθύνες, κυρίως λόγω έλλειψης σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και αποδυνάμωσης των δασικών υπηρεσιών. Υπογράμμισε πως δεν έχουν γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί, η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, η συντήρηση των δικτύων και η μόνιμη πρόσληψη πυροσβεστών, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την έκταση των ζημιών.

Παράλληλα, επισήμανε πως το να στέλνονται απλώς μηνύματα εκκένωσης (όπως το 112) δεν αρκεί, εφόσον δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για τη μεταφορά και τη φιλοξενία των ευάλωτων κατοίκων, όπως ηλικιωμένων, παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Καταδίκασε τη στάση της κυβέρνησης που καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χωρίς να τους διασφαλίζει την προστασία της περιουσίας τους, υπογραμμίζοντας την έλλειψη υποδομών και χρηματοδότησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών προς όφελος του λαού και του περιβάλλοντος.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπερασπίστηκε παράλληλα τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας και τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, που δέχθηκαν επιθέσεις από την κυβέρνηση, σημειώνοντας πως χάρη στις προσπάθειές τους αποφεύχθηκαν ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές, όπως η εξάπλωση της φωτιάς στον ΧΥΤΑ και ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος.

Τέλος, κάλεσε τους κατοίκους να συστρατευτούν για τη διεκδίκηση της πλήρους αποκατάστασης των ζημιών, 100% αποζημιώσεων χωρίς περικοπές, άμεση ενίσχυση από τον ΕΛΓΑ και απαλλαγή από χρέη και δάνεια για αγρότες, επαγγελματίες και εργαζόμενους. Αναφέρθηκε επίσης στην κοινοβουλευτική ερώτηση του ΚΚΕ για τα προβλήματα της περιοχής και στη στήριξη των αιτημάτων του δημάρχου Πάτρας.